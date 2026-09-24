El huracán Polo, el ciclón tropical “monstruo” que se formó en el océano Pacífico y acecha las costas mexicanas, es un fenómeno climático con capacidad sumamente destructiva, ya que alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson.

Un huracán categoría 5 es una grave amenaza que todos los años cobra vidas humanas y animales cuando toca tierra y es un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y el respeto que se le debe tener al mar.

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¿Cuáles son los huracanes categoría 5 que han tocado tierra en México?

Así como ha ocurrido con los terremotos, en México se queda una marca cuando impactan los huracanes categoría 5, por la pérdida de vidas y la significativa destrucción que provoca.

Los huracanes categoría 5 no son comunes, pero por el fenómeno de El Niño, este 2026 se teme una mayor probabilidad de la formación de ciclones “mayores”, además de contraste climáticos que podrían poner en riesgo la salud de las personas.

Huracán Janet en 1955 (Atlántico)

Huracán Beulah en 1967 (Atlántico)

Huracán Anita en 1977 (Atlántico)

Huracán Gilbert en 1988 (Atlántico)

Huracán Dean en 2007 (Atlántico)

Huracán Patricia en 2015 (Pacífico)

Huracán Otis en 2013 (Pacífico)

¿Cuál es la capacidad destructiva del huracán Polo, categoría 5?

El camino del huracán Polo de categoría 5 es “errático”, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de impactar en costas mexicanas provocará las siguientes afectaciones:

Un huracán categoría 5 tiene vientos superiores a 250 km/h, y sus efectos son catastróficos, pues es capaz de provocar el derrumbe de techos y paredes en casas, arrancar árboles de raíz, oleaje muy elevado que arrastra fácilmente a personas y erosionar totalmente las playas e inundar grandes terrenos cercanos a las costas.

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