Huracán Polo y monzón mexicano azotarán gran parte del país con intensas lluvias hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del clima hoy y se tienen previstas lluvias intensas en gran parte del país por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.

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¿En qué estados lloverá por el huracán Polo?

De acuerdo con el reporte, el huracán Polo se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima provocando intensas lluvias y fuertes rachas de viento, los estados más afectados serán:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Jalisco (oeste, sur y costa), Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (oeste), Oaxaca (este y suroeste), Chiapas (norte, este, sur y costa) y Tabasco (sur y oeste).

con puntuales intensas en Jalisco (oeste, sur y costa), Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (oeste), Oaxaca (este y suroeste), Chiapas (norte, este, sur y costa) y Tabasco (sur y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Nayarit (sur y costa), Chihuahua (norte y centro), Puebla (norte y sureste), Veracruz (sur), Campeche (este, sur y suroeste) y Quintana Roo (centro y sur).

con puntuales muy fuertes en Nayarit (sur y costa), Chihuahua (norte y centro), Puebla (norte y sureste), Veracruz (sur), Campeche (este, sur y suroeste) y Quintana Roo (centro y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Durango (noroeste), Sinaloa (sur), Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí (sur y este), y Yucatán (centro, sur y oeste).

con lluvias puntuales fuertes en Durango (noroeste), Sinaloa (sur), Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí (sur y este), y Yucatán (centro, sur y oeste). Intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Edomex , CDMX y Morelos.

en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, , y Morelos. Lluvias aisladas en Aguascalientes.

Circulación anticiclónica provocará altas temperaturas

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso en el norte del país, golfo de México y península de Yucatán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

en Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (noreste), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

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