Si estás por manejar en carretera es mejor que salgas con anticipación, ya que accidentes y bloqueos de manifestantes desquician el paso de miles de vehículos en vialidades importantes hoy jueves 24 de septiembre.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y Guardia Nacional (GN) ya atienden los tramos afectados, sobre todo los que se ubican en los estados de:

Durango

Querétaro

Veracruz

Hidalgo

Morelos

CDMX

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué carreteras tienen bloqueos hoy?

Autopista Barranca Larga-Ventanilla

Capufe pide a los conductores tomar precauciones al circular sobre la autopista Barranca Larga-Ventanila, sobre todo al acercarse al kilómetro 64, ya que servicios de emergencia realizan maniobras para retirar un vehículo accidentado.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Barranca Larga - Ventanilla, km 64. Continúa circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).



Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 24, 2026

Carretera Perote-Xalapa

Se registra carga vehicular en Veracruz, cerca del kilómetro 142+600, de la carretera Perote-Xalapa, de acuerdo con Guardia Nacional.

#ViaLibre en #Veracruz tras #AccidenteVial cerca del Km 142+600 de la carretera Perote-Xalapa. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 24, 2026

Autopista Isla-Acayucan

Debido a un accidente en el kilómetro 181 de la autopista Isla-Acayucan, se registra carga vehicular en dirección a Acayucan, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Isla - Acayucan, km 181, dirección Acayucan. Se restablece la circulación de manera intermitente. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).



En la zona se registra… — CAPUFE (@CAPUFE) September 24, 2026

Libramiento Noreste

Hay carga vehicular en el Libramiento Noreste de Querétaro, exactamente en la plaza de cobro Chichimequillas, sin que se registren incidentes.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Libramiento Noreste de Querétaro, Plaza de Cobro Chichimequillas. Registra carga vehicular en ambos sentidos, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 24, 2026

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.