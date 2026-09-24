Si estás por manejar en carretera es mejor que salgas con anticipación, ya que accidentes y bloqueos de manifestantes desquician el paso de miles de vehículos en vialidades importantes hoy jueves 24 de septiembre.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y Guardia Nacional (GN) ya atienden los tramos afectados, sobre todo los que se ubican en los estados de:
- Durango
- Querétaro
- Veracruz
- Hidalgo
- Morelos
- CDMX
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¿Qué carreteras tienen bloqueos hoy?
Autopista Barranca Larga-Ventanilla
Capufe pide a los conductores tomar precauciones al circular sobre la autopista Barranca Larga-Ventanila, sobre todo al acercarse al kilómetro 64, ya que servicios de emergencia realizan maniobras para retirar un vehículo accidentado.
Carretera Perote-Xalapa
Se registra carga vehicular en Veracruz, cerca del kilómetro 142+600, de la carretera Perote-Xalapa, de acuerdo con Guardia Nacional.
Autopista Isla-Acayucan
Debido a un accidente en el kilómetro 181 de la autopista Isla-Acayucan, se registra carga vehicular en dirección a Acayucan, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
Libramiento Noreste
Hay carga vehicular en el Libramiento Noreste de Querétaro, exactamente en la plaza de cobro Chichimequillas, sin que se registren incidentes.
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