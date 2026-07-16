Confirmado en Querétaro: a partir de este sábado 18 de julio cerrarán carriles en Bernardo Quintana y se reducirá un 40% la capacidad vial

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) cerrará dos carriles centrales en el boulevard Bernardo Quintana, lo que reducirá un 40% la capacidad vial en el sentido de Plaza del Parque hacia Los Arcos.

Esta medida de tránsito obedece a las obras de construcción del puente ferroviario para el Tren México-Querétaro que realiza el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funcionarán los desvíos y qué carriles cerrarán en Bernardo Quintana este sábado 18 de julio?

El cierre de los dos carriles centrales pegados al camellón servirá para levantar el puente del Tren México-Querétaro. El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, explicó que el tráfico desde el norte se reducirá a la mitad porque esta zona no había tenido cierres previos.

Para agilizar el paso de los autos, la circulación en la zona de obras cambiará de la siguiente manera:

De Plaza del Parque a Los Arcos: los automovilistas solo podrán usar el carril central derecho y las dos laterales de la avenida.

los automovilistas solo podrán usar el carril central derecho y las dos laterales de la avenida. Desde la calle Industrialización: quedará prohibido dar vuelta e incorporarse a la lateral de Bernardo Quintana para evitar choques por cruces de autos.

quedará prohibido dar vuelta e incorporarse a la lateral de Bernardo Quintana para evitar choques por cruces de autos. El flujo desde fraccionamientos: los conductores que viajen desde Fray Junípero Serra, La Pradera, Zibatá y El Refugio deberán usar exclusivamente las laterales de la arteria vial.

¡Atención usuario!🚧



A partir de este sábado 18 de julio, como parte del operativo vial implementado por la obra federal del Tren México–Querétaro, se realizarán nuevos ajustes a la circulación sobre Bernardo Quintana, en el tramo de Los Arcos a Plaza del Parque.



Te… pic.twitter.com/8Td93iWrmy — Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (@AMEQueretaro) July 16, 2026

¿Cuáles son las fases de cierre en Bernardo Quintana y qué calles cambiarán de sentido?

La primera etapa de cierres en Querétaro terminará a finales de julio y dará paso a una segunda fase durante todo el mes de agosto. El secretario de movilidad, Gerardo Ángeles, informó que los ingenieros militares trabajarán a paso constante sobre el camellón central para no retrasar el proyecto federal del Tren México-Querétaro.

El operativo vial modificará la circulación en ambos sentidos de la avenida:

De Los Arcos a Plaza del Parque: los autos se moverán hacia los carriles del centro para liberar la lateral, la cual permanecerá cerrada por las obras del puente.

los autos se moverán hacia los carriles del centro para liberar la lateral, la cual permanecerá cerrada por las obras del puente. De Plaza del Parque a Los Arcos: los automovilistas perderán el 40% de espacio vial al quedar clausurados los dos carriles centrales pegados al camellón de Bernardo Quintana.

los automovilistas perderán el 40% de espacio vial al quedar clausurados los dos carriles centrales pegados al camellón de Bernardo Quintana. La calle Industrialización: mantendrá cancelado su acceso directo hacia la lateral para evitar choques y filas de tráfico lento en este sector de la capital.

Como parte del operativo vial por la obra federal del Tren México–Querétaro, a partir del sábado 18 de julio se implementarán acciones para mantener una circulación ordenada en Bernardo Quintana.



A partir del sábado 18 de julio, se reducen 2 carriles en el sentido de Plaza del… pic.twitter.com/KrllyWfsgN — Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (@AMEQueretaro) July 16, 2026

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro vigilará el comportamiento del tráfico en tiempo real mediante cámaras para ajustar los semáforos si se presentan retrasos graves en la zona.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.