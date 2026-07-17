Es oficial por la AMEQ: esto es lo que ocurrirá con las rutas C57, C63, T02 y T13 por las obras del Tren México–Querétaro en Bernardo Quintana

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro confirmó que las rutas C57, C63, T02 y T13 de Qrobus mantendrán sus recorridos habituales sobre el boulevard Bernardo Quintana pese a los nuevos cierres viales por la construcción del Tren México-Querétaro.

Las modificaciones al tránsito en el tramo de Los Arcos a Plaza del Parque no suspenderán el servicio de transporte público.

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¿Qué pasará con los trayectos de las rutas C57, C63, T02 y T13 de Qrobus en Bernardo Quintana?

El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos, confirmó que estos cuatro camiones mantendrán sus recorridos normales sin cambiar sus paradas oficiales. Los usuarios solo deben anticipar retrasos en los tiempos de traslado por el tráfico en la zona de obras.

El servicio del transporte público operará bajo las siguientes condiciones de tiempo:

Las rutas C57, C63 y T13 mantendrán su recorrido habitual con retrasos menores de apenas cinco a seis minutos.

mantendrán su recorrido habitual con retrasos menores de apenas cinco a seis minutos. La ruta troncal T02 registrará las mayores afectaciones con demoras de hasta 33 minutos en las horas de mayor congestión vial.

registrará las mayores afectaciones con demoras de hasta 33 minutos en las horas de mayor congestión vial. El tiempo de espera general para abordar cualquiera de estas cuatro rutas en los paraderos oficiales será de tres a cinco minutos.

¡Atención usuario!🚧



A partir de este sábado 18 de julio, como parte del operativo vial implementado por la obra federal del Tren México–Querétaro, se realizarán nuevos ajustes a la circulación sobre Bernardo Quintana, en el tramo de Los Arcos a Plaza del Parque.



Te… pic.twitter.com/8Td93iWrmy — Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (@AMEQueretaro) July 16, 2026

¿Cómo funcionarán los cierres nocturnos y los desvíos viales en Bernardo Quintana?

El secretario de movilidad municipal, Pedro Ángeles Luján, anunció que los carriles centrales de Bernardo Quintana cerrarán por completo todas las noches de las 23:00 a las 05:00 horas en ambos sentidos. El bloqueo servirá para que las máquinas aceleren la construcción del puente del Tren México-Querétaro. Las autoridades recomiendan usar aplicaciones de navegación como Waze o Google Maps para elegir la mejor ruta alterna.

El tránsito de los fraccionamientos vecinos cambiará de la siguiente manera a partir de este sábado 18 de julio:

De El Refugio, La Pradera, Zibatá y Zakia: todo el tráfico que baje del anillo vial Fray Junípero Serra será desviado directamente hacia las laterales.

todo el tráfico que baje del anillo vial Fray Junípero Serra será desviado directamente hacia las laterales. De la colonia Álamos Segunda Sección: los vecinos perderán sus accesos habituales y tendrán que incorporarse a la lateral por la calle Industrialización.

los vecinos perderán sus accesos habituales y tendrán que incorporarse a la lateral por la calle Industrialización. De las calles Roncopollo, San Cayetano y Manzano: sus entradas cerrarán por las tardes de las 17:00 a las 20:30 horas, dejando la avenida Universidad como única vía alterna.

⚠️ AVISO IMPORTANTE

Así funcionará Bernardo Quintana por la obra federal del Tren México–Querétaro.



📅 A partir del 18 de julio

🕔 De 5:00 a.m. a 11:00 p.m.



🔹 Sentido Norte → Sur: se mantendrá habilitado un carril lateral y uno central.

🔹 Sentido Sur → Norte: Se mantendrá… pic.twitter.com/vH67T6i7Tj — Obras Tren Qro (@obrastrenqro) July 17, 2026

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro desplegará auxiliares viales y programará los semáforos en destello para agilizar el paso de los autos durante las madrugadas. Las mediciones del aforo vehicular continuarán vigentes en tiempo real.

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