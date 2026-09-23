Hoy NO Circula 23 de septiembre: Estos son los autos con engomado rojo en riesgo de pagar multa

¿Hoy no circula tu auto? Este miércoles 23 de septiembre, el calendario del programa ambiental de la Megalópolis (CAMe) señala que los autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 con holograma 1 y 2 corren el riesgo de recibir una costosa multa si salen de casa.

De manera que si tienes un auto con estas características, te conviene dejarlo en casa y utilizar el transporte público para llegar a tu oficina o escuela.

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¿Qué placas no circulan el día de hoy?

El programa Hoy No Circula nació en el año 1989. Es una iniciativa del Gobierno de la CDMX, entonces Distrito Federal, que surgió con el objetivo de reducir los niveles de contaminantes. El programa se volvió una medida de carácter permanente en 1990.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este miércoles 16 de septiembre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/6BFos2EXYd — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 16, 2026

Desde entonces, los automovilistas de las 16 alcaldías de la CDMX y de 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México y, recientemente, 30 más del Valle de Toluca, deben de cumplir con estas restricciones vehiculares.

Los autos con engomado rojo no circulan los miércoles de cada semana. Incumplir esta regla te puede costar una multa que seguramente afectará tu bolsillo.

¿De cuánto es la multa por no cumplir con el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?

La multa por no respetar el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex es de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre $2,346 y $3,519 pesos.

Además, las autoridades de tránsito podrán determinar si la falta amerita corralón. De ser así, deberás de sumar el costo de arrastre y de remisión al corralón.

¿Habrá Doble Hoy No Circula por partículas PM2.5 en el ambiente?

El programa Hoy No Circula funciona de manera normal en la Ciudad de México y el Estado de México este miércoles 23 de septiembre. El Doble Hoy No Circula únicamente se activa cuando los índices de contaminación superan los 150 puntos. Esto es, cuando aumentan los niveles de ozono o por partículas suspendidas como PM10 y PM2.5.

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