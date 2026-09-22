¡Se busca! Desaparece Fernanda Guadalupe Padilla de 17 años en la alcaldía Álvaro Obregón; activan Alerta Amber en CDMX

¿La reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Fernanda Guadalupe Padilla Romero, una joven de 17 años que fue vista por última vez en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la adolescente desapareció el pasado 20 de septiembre en la colonia Minas Cristo, alrededor de las 14:30 horas (tiempo del centro del país), y desde entonces no se sabe su localización, por lo que piden ayuda a la ciudadanía para que pueda volver a su casa.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Fernanda Guadalupe Padilla Romero, de 17 años, vista por última vez el pasado 20 de septiembre, en la colonia Minas Cristo Rey alcaldía Alvaro Obregón. pic.twitter.com/Qapfl1ukeP — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) September 22, 2026

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Ficha de búsqueda de Fernanda Guadalupe Padilla, joven desaparecida en la alcaldía Álvaro Obregón

Para dar con el paradero de la joven, las autoridades capitalinas describen a Fernanda Guadalupe Padilla con una estatura de 1.42 metros de altura, complexión delgada, tez clara, cabello lacio y ojos café oscuros.

Como señas particulares se menciona un lunar grande en la mejilla izquierda, dos perforaciones: una en la lengua y otra en el centro de la nariz. Además, la última vez que fue vista llevaba puesto un pantalón de mezclilla azul claro, blusa negra corta, sudadera gris y tenis con escarcha dorada.

En caso de que tengas alguna información sobre la joven, puedes comunicarte a los números de Alerta Amber en CDMX:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Fichas de búsqueda activas en CDMX hasta el 23 de septiembre

Hasta este miércoles, estas son las fichas de búsqueda con Alerta Amber que se mantienen activas en la capital del país:

Regina Meza Castro , de 14 años, desapareció el 21 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa

, de 14 años, desapareció el 21 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa Melanie Suleimy Flores Hurtado , de 16 años, desapareció el 21 de septiembre en la alcaldía Iztacalco

, de 16 años, desapareció el 21 de septiembre en la alcaldía Iztacalco Axel Uriel Muñoz Ruiz , de siete meses, desapareció el 20 de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero

, de siete meses, desapareció el 20 de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero Yuriko Michelle Medina Martínez , de 13 años, desapareció el 20 de septiembre en la alcaldía Álvaro Obregón

, de 13 años, desapareció el 20 de septiembre en la alcaldía Álvaro Obregón Kelly Denisse Huerta Hernández, de 17 años, desapareció el 20 de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero

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