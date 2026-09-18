Multarán por ley en Jalisco en septiembre 2026 con $2.932 a todos los conductores que cometan este error muy común al circular

Conductores en Jalisco enfrentarán una multa de hasta $2,932 pesos si usan el celular al volante, según establece la ley estatal vigente en septiembre 2026. La sanción por telefonía al conducir castiga a quienes hablen, lean o envíen mensajes de texto sin manos libres, y el monto de la sanción asciende hasta los $2,932 pesos.

La medida también aplica a quienes cometan este error común al circular y empleen el teléfono como GPS o para operar aplicaciones de transporte dentro de Jalisco. En ese caso, el dispositivo debe fijarse en un sujetador adherido al vehículo que no bloquee la visibilidad del conductor.

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¿Qué dice la ley de Jalisco sobre el uso del celular al conducir?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco clasifica el uso del celular al volante como una infracción grave para los conductores. La norma busca reducir los accidentes que provoca la distracción al manejar en las vialidades del estado.

En su artículo 124, numeral 1, fracción XI, prohíbe de forma directa a los conductores los siguientes comportamientos al volante:

Hablar por teléfono celular sin manos libres

Leer mensajes de texto mientras conduce

Enviar mensajes de texto por cualquier dispositivo electrónico

Estas conductas se sancionan sin importar si el vehículo está detenido o en movimiento, según confirma la Secretaría de Seguridad del Estado. Un agente puede levantar la infracción de forma inmediata si observa el dispositivo en la mano del conductor.

Hablar, leer o enviar mensajes sin manos libres cuesta hasta $2,932.75 pesos en Jalisco. (Facebook Policía Vial Jalisco e imagen ilustrativa.)

¿De cuánto son las multas por manipular el celular al volante y cuál es la única excepción a la sanción económica?

El artículo 364, fracción VIII, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco fija la sanción entre 15 y 25 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de $1,759.65 a $2,932.75 pesos con el valor UMA 2026 de $117.31.

La excepción única corresponde al uso de tecnología de manos libres, permitida por el artículo 124. Fuera de ese supuesto, cualquier manipulación directa del teléfono expone al conductor a la multa de Jalisco.

¿Cómo deben colocar el celular los conductores de Jalisco que usan GPS o aplicaciones?

Quienes conducen para plataformas de transporte o usan el celular como mapa deben sujetarlo a un soporte fijo en el vehículo. El artículo 124, fracción XII, exige que ese sujetador no tape la vista del camino.

El objetivo de la norma es que el conductor mantenga ambas manos en el volante en todo momento. Un soporte mal colocado o sostenido con la mano también puede generar la sanción en Jalisco.

La recomendación para los conductores de Jalisco es simple: guardar el celular o fijarlo correctamente antes de arrancar el vehículo. Esa acción evita la multa y reduce el riesgo de un accidente en las vialidades del estado.

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