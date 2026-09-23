Huracán ‘Polo’ provocará lluvias y oleaje hasta 9 metros en estos estados para el clima de hoy 23 de septiembre

Para el clima de hoy miércoles 23 de septiembre, el huracán Polo (categoría 5) se desplaza al sur de Michoacán y Guerrero, generando lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas; lluvias muy fuertes en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; además de oleaje elevado y fuertes vientos en las costas del Pacífico central.

En el noroeste del país, el monzón mexicano y otros sistemas provocarán lluvias muy fuertes en Chihuahua; fuertes en Sonora y Durango; y chubascos en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

En el interior de la República y el sureste, canales de baja presión y la onda tropical 41 ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, centro, oriente y la península de Yucatán.

Asimismo, una circulación anticiclónica mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, los litorales del Pacífico y del Golfo, y la península de Yucatán.

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Huracán Polo: ¿Dónde lloverá hoy miércoles 23 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (costa y oeste) y Chiapas (este y sur).

Jalisco (sur), Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (costa y oeste) y Chiapas (este y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (norte, centro y este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste, sur y este), Campeche (sur y suroeste) y Quintana Roo (sur).

Chihuahua (norte, centro y este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste, sur y este), Campeche (sur y suroeste) y Quintana Roo (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y este), Durango (noroeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y sureste) y Yucatán (este, sur y oeste).

Sonora (norte y este), Durango (noroeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y sureste) y Yucatán (este, sur y oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes.

¿Dónde habrá oleaje alto por huracán Polo?

Oleaje de 7.0 a 9.0 metros de altura, sin descartarse mayores: costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco y Oaxaca.

costas de Jalisco y Oaxaca. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, y costas de Sinaloa y Nayarit.

Calor en México hoy miércoles

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán (sur), Guerrero), Oaxaca, Chiapas (oeste), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán (sur), Guerrero), Oaxaca, Chiapas (oeste), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Hidalgo (noreste) y Veracruz.

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