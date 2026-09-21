Daniela Martinelli, nutricionista: “Cocinar al horno en fuentes de vidrio este tipo de comidas es saludable y no toma mucho tiempo”

Cuando se trata de elegir el material adecuado para cocinar ciertos alimentos, suelen surgir dudas. En este sentido, la nutricionista Daniela Martinelli explica que lo más importante antes de comprar una sartén o una olla es revisar el material real de cada pieza, porque el ahorro inicial no siempre se traduce en una mejor opción para la cocina ni para la salud.

En un video publicado en TikTok, comenta que para el horno puedes usar una fuente de vidrio para cocinar de manera saludable alimentos como pollo, pescado y cerdo para evitar las frituras.

A su vez, hace una advertencia directa: si una pieza es muy económica, suele tener un recubrimiento que se desgasta rápido y termina costando más a largo plazo. En la práctica, la nutricionista explica que muchas sartenes baratas están hechas de aluminio y vienen con capas de teflón, cerámica o “titanio roca/piedra volcánica”, que tienen una vida útil corta y pueden ser menos seguras para cocinar en el uso cotidiano.

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¿Qué materiales conviene elegir para cocinar sin gastar de más?

La experta recomienda priorizar materiales más sólidos y menos frágiles, sobre todo si quieres cocinar todos los días sin depender de recubrimientos que se desgastan. En la cocina, el criterio no es solo “que no se pegue”, sino que la pieza resista el uso, no tenga capas livianas de baja calidad y no te obligue a reponerla cada poco tiempo.

Fotografía ilustrativa. (Getty Images/d3sign)

En ese punto, la clave está en leer la etiqueta y no dejarse llevar por la publicidad que aparece en la parte más visible del producto. Además, ofrece alternativas prácticas para cocinar con menos piezas y sin sobrecargar el cajón de la cocina.

“Si quieres freír huevo puedes usar la sartén de acero inoxidable y agregar con espátula una pincelada de aceite de oliva y, una vez que el aceite esté caliente, agregar el huevo, antes no. Puedes también hacerlo con una capa fina de agua”, comenta.

¿Cómo se cuida una sartén de hierro fundido y por qué importa?

La experiencia de Martinelli también se centra en una pieza muy útil y muy distinta: la sartén de hierro fundido. Según su explicación, el cuidado correcto puede transformar una sartén común en una superficie antiadherente natural, siempre que se la cuide bien. “¿Como curar tu sartén de hierro fundido? Pones aceite, calientas bien y este aceite se polimeriza y hace una capa antiadherente de forma natural. No debes cocinar ácidos ni lavar con jabón porque sacas la capa natural antiadherente”, sostiene.

Consejos para cuidar una sartén de hierro fundido. (Getty Images)

Eso cambia la forma de pensar sobre los utensilios: no se trata de amasar una enorme colección de sartenes y ollas, sino de tener lo esencial y mantenerlo bien. La mejor estrategia es elegir pocos elementos útiles, en materiales adecuados y con un cuidado responsable, porque ese criterio te ayuda a cocinar mejor y a evitar compras impulsivas que luego se vuelven un gasto innecesario.

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