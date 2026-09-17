David Aguilar, experto en prevención del delito: “Recomiendo tener más de una chapa en la puerta, pero si puedo tener una puerta de seguridad, sería mil veces mejor”

En el marco de la prevención del delito, distintos expertos suelen brindar recomendaciones para extremar cuidados y evitar situaciones no deseadas. En este sentido, David Aguilar, experto en prevención del delito, recomienda reforzar la entrada principal de la vivienda con más de una cerradura y, cuando sea posible, instalar una puerta de seguridad.

“En la medida que yo tenga más de una chapa en la puerta, chapas de seguridad y si puedo tener una puerta de seguridad, excelente; sería mil veces mejor”, explicó tiempo atrás en una entrevista con TV Azteca.

La sugerencia cobra relevancia durante los periodos vacacionales, cuando algunas casas permanecen solas. El especialista planteó complementar la protección con alarmas, sensores de movimiento o cámaras que envíen alertas al teléfono celular.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué señales debe evitar una familia para fortalecer la prevención del delito en México?

El riesgo no está únicamente en la resistencia de la puerta, sino también en la información que una familia deja expuesta. Cortinas cerradas, luces apagadas, correspondencia acumulada y publicaciones con fechas de salida o regreso pueden revelar que una vivienda está vacía.

Aguilar advirtió sobre compartir cada paso de las vacaciones en redes sociales: “Nos da por reportar todo: me voy de vacaciones, voy a ir tal fecha, ya llegué… y el delincuente simplemente nos va monitoreando”. Conviene reservar las fotografías y detalles del viaje para después del regreso.

Imagen ilustrativa de un robo. (TVA)

También puede ayudar pedir a una persona de confianza que recoja el correo, programar una luz interior y mantener persianas o cortinas en una posición natural. Así se evitan patrones visibles de ausencia.

El panorama de la prevención del delito en México en 2026

El Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 documenta la carga económica de la seguridad residencial. Con base en la ENVIPE 2025, señala que los hogares gastaron 91 mil 800 millones de pesos en medidas preventivas durante 2024, como cerraduras y rejas.

Ese monto equivale al 34% del costo total del delito y la inseguridad en los hogares, estimado en 269.6 mil millones de pesos. La cifra muestra que las familias destinan recursos para proteger sus bienes frente a un problema con efectos sociales e institucionales.

El mismo diagnóstico indica que 63.8% de la población de 18 años y más consideró insegura su ciudad, mientras que 93.2% de los delitos ocurridos en 2024 no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.