SEP: Suspensión de clases el viernes 25 de septiembre por estas razones y quiénes sí deberán acudir a las aulas

Continúan los descansos para alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria). Millones se reincorporaron a las aulas tras el asueto del día de la Independencia el 16 de septiembre y ahora tendrán otra oportunidad de disfrutar de un fin de semana largo.

Recordemos que el ciclo escolar 2026–2027 en México inició el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027, con 185 días de clase para educación básica y 190 para escuelas normales.

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SEP: ¿Por qué no hay clases el viernes 25 de septiembre en México?

El viernes 25 de septiembre de 2026 no hay clases para los estudiantes de educación básica en México debido a la realización de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

La medida aplica tanto para escuelas públicas como privadas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Quiénes deben ir a las escuelas, aunque haya megapuente?

El personal escolar, es decir, los maestros y directivos sí deben acudir a los planteles para trabajar en la planeación y estrategias pedagógicas.

Las actividades escolares se reanudan con normalidad el lunes 28 de septiembre de 2026.

¿Cuándo es el próximo puente de la SEP?

El mes de octubre contempla suspensión de clases debido a la conjunción de celebraciones y eventos conmemorativos junto con la segunda sesión de CTE.

No habrá clases el viernes 30 extendiéndose hasta el lunes 2 de noviembre.

Viernes 30 de octubre - sesión de CTE

Lunes 2 de noviembre - Día de Muertos

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