Las obras del Puente de Alameda Oriente en Edomex superan el 40% de avance: en qué mes abriría y qué zonas conectará

Las obras del Puente Alameda Oriente 2, en el Estado de México, ya superan el 40% de avance y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) prevé que esta estructura quede terminada en octubre de 2026. Tras esta etapa, comenzará la reconstrucción del segundo puente, por lo que el proyecto continuará durante 2027.

La obra forma parte de la demolición y reconstrucción de los puentes Alameda Oriente 1 y 2, ubicados en los límites de Nezahualcóyotl, Estado de México, y la alcaldía Venustiano Carranza, en Ciudad de México. Ambos resultaron afectados por los sismos de 2017 y serán reconstruidos completamente.

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¿Cuándo terminará el Puente Alameda Oriente 2?

De acuerdo con la actualización más reciente de la SICT, el Puente Alameda Oriente 2 registra un avance de 42%. La estructura tendrá una longitud de 500 metros y tres carriles de circulación, con dirección hacia el Estado de México.

Actualmente se realizan trabajos relacionados con la construcción de cajones, columnas y cabezales, además del montaje de trabes, colocación de pilotes de concreto y acero y mejoramiento de caminos con tezontle.

El calendario representa una actualización respecto al programa que la propia dependencia había informado en noviembre de 2025, cuando estimaba que el Puente Alameda Oriente 2 estaría terminado en julio de 2026. La nueva fecha prevista es octubre de este año.

Una vez que esta estructura quede terminada, el proyecto pasará a su siguiente etapa: en noviembre de 2026 comenzará la demolición y reconstrucción del Puente Alameda Oriente 1, con dirección hacia Ciudad de México.

La segunda estructura tendrá 700 metros de longitud y tres carriles, y su conclusión está programada para octubre de 2027, según el calendario presentado por la SICT.

¿Qué zonas conectará el Puente Alameda Oriente?

Los puentes se encuentran en una zona limítrofe entre el Estado de México y Ciudad de México, por lo que la reconstrucción busca mejorar la conexión entre Nezahualcóyotl y la alcaldía Venustiano Carranza.

La SICT señala que ambas estructuras permitirán mejorar la movilidad de vehículos y peatones en uno de los puntos con mayor circulación del oriente del Valle de México. La obra también facilitará la conexión con las autopistas México-Puebla 150D y Peñón-Texcoco 136D.

El proyecto contempla una inversión cercana a 2 mil millones de pesos y, de acuerdo con la dependencia federal, beneficiará a 1 millón 798 mil 474 habitantes. También se estima que genere alrededor de 6 mil empleos y permita ahorrar hasta 15 minutos en los tiempos de traslado.

Los trabajos son parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México y buscan recuperar por completo una infraestructura que resultó dañada durante los sismos de 2017. Para las nuevas estructuras se realizaron estudios de geotecnia, estabilidad del suelo y aspectos estructurales antes de definir el proyecto de reconstrucción.

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