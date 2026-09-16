Edomex prepara nuevo requisito para operadores del transporte público

Manejar una combi, taxi o autobús en el Estado de México no solo implica contar con una licencia vigente. Los operadores también deben capacitarse y, ahora, el Gobierno estatal prepara un esquema permanente de profesionalización ligado a la obtención y renovación de licencias.

La estrategia será coordinada por las secretarías del Trabajo y de Movilidad. De acuerdo con Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo, la intención es reforzar conocimientos en seguridad vial, prevención de accidentes, atención de emergencias y manejo responsable de las unidades.

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¿Cuál será el nuevo requisito para los operadores en Edomex?

Según lo establecido, el programa, llamado Estrategia Integral de Profesionalización y Capacitación Permanente para Personas Operadoras del Transporte Público, no partirá de cero, ya que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus Municipios establece que quienes conducen transporte público deben asistir y acreditar los cursos que determine la autoridad, además de conocer los protocolos de actuación correspondientes.

Por lo anterior, el Gobierno estatal buscará ampliar esa preparación con certificaciones por niveles y formación de instructores, además de mantenerla relacionada con la obtención y renovación de licencias.

Así, más que un curso aislado, la intención es que la preparación acompañe a los operadores durante su actividad profesional.

¿Qué aprenderán los conductores del transporte público?

El programa que actualmente publica la Secretaría de Movilidad del Estado de México permite conocer algunos de los temas que ya forman parte de la capacitación oficial:

Seguridad vial y señalización

Primeros auxilios y atención de emergencias

Mecánica básica

Desarrollo humano y calidad en el servicio

Manejo del estrés y tolerancia a la frustración

Perspectiva de género

Atención a personas con discapacidad y adultos mayores

Normativa de movilidad, licencias, infracciones y sanciones

Según la propia Secretaría de Movilidad, el esquema vigente contempla 10 horas de capacitación, con grupos de 29 operadores y un costo individual de 340 pesos. Al terminar, los conductores reciben una constancia que les permite continuar con el trámite de su licencia para transporte público.

🚍 Gracias al liderazgo de la Gobernadora Mtra. @delfinagomeza y en coordinación con @TrabajoEdomex, @ICATIedomex_ y la #SEMOV firmamos un convenio de colaboración para sumar esfuerzos en la capacitación y formación continua de las y los operadores del transporte público.

🧵1/2 pic.twitter.com/k0MpzfVX2F — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) September 10, 2026

¿La capacitación ya es necesaria para sacar la licencia?

Actualmente, quien busca tramitar o renovar una licencia para conducir transporte público debe acreditar la capacitación correspondiente.

La Secretaría de Movilidad señala que el proceso contempla:

Registro

Capacitación teórica

Pruebas prácticas

Una vez obtenida la constancia, el operador puede continuar con la solicitud o renovación de su licencia.

Para 2026, la licencia de chofer de servicio público puede expedirse por uno o dos años. De acuerdo con la Gaceta del Gobierno del Estado de México, la modalidad de dos años cuesta $1,888 e incluye el certificado médico toxicológico.

¿Cuándo comenzará la nueva capacitación permanente?

Por ahora, las autoridades ya anunciaron la estrategia y firmaron el convenio para desarrollarla. Sin embargo, todavía no se han dado a conocer un calendario general, nuevas tarifas ni fechas específicas para los distintos grupos de operadores.

Lo confirmado es que el programa será permanente y estará a cargo de las secretarías del Trabajo y de Movilidad, junto con el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI). Además, incluirá certificaciones por niveles y formación de instructores.

El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, señaló que esta preparación tendrá un impacto más allá de los propios conductores, pues alrededor de seis millones de personas utilizan diariamente el transporte público en el Estado de México.

Mientras se publican los nuevos lineamientos, los operadores deberán continuar cumpliendo con la capacitación y requisitos vigentes para tramitar o renovar su licencia.

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