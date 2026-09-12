Este municipio de Jalisco busca recuperar miles de viviendas abandonadas junto con Infonavit

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, trabaja junto con el Infonavit en una estrategia para recuperar viviendas abandonadas y reincorporarlas al uso habitacional. Como parte de este proceso, se identificaron 5 mil 600 inmuebles que requieren rehabilitación.

A partir de este registro, se acordó recuperar al menos mil viviendas durante el resto del 2026, mientras que a largo plazo el proyecto contempla llegar hasta 10 mil.

Además, el acuerdo incluye agilizar trámites, mejorar las condiciones de los desarrollos y atender a derechohabientes con dificultades para pagar su crédito.

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¿Cómo van a recuperar las viviendas abandonadas?

Antes de que una vivienda pueda volver a ocuparse, tendrá que pasar por varias revisiones. De acuerdo con información oficial del Gobierno de Tlajomulco, la estrategia contempla tres pasos principales:

Revisar la situación jurídica de la vivienda

Evaluar sus condiciones y realizar la rehabilitación

Integrar un padrón de personas interesadas en adquirir los inmuebles recuperados

Además, se dará prioridad a zonas que ya cuenten con servicios públicos, transporte, escuelas y equipamiento urbano, para que las viviendas recuperadas tengan mejores condiciones de habitabilidad.

De hecho, en abril el municipio comenzó con la revisión de los primeros 300 expedientes. Entre las zonas prioritarias se encuentra Santa Fe, donde el ayuntamiento ha reportado inversiones en movilidad, seguridad, salud y educación.

A partir de ahí, el municipio definirá cuántas viviendas puede adquirir y posteriormente podrá abrir convocatorias para que participe la iniciativa privada en su rehabilitación.

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Seguimos trabajando para que más derechohabientes consoliden su patrimonio.​#2InformeDeGobierno pic.twitter.com/eTsy4jrlpz — Infonavit (@Infonavit) September 6, 2026

¿Qué pasará con quienes tienen un crédito Infonavit difícil de pagar?

El acuerdo también contempla a las familias que todavía conservan una vivienda, pero enfrentan problemas para cubrir su financiamiento.

Según información oficial publicada por Tlajomulco el 2 de septiembre de 2026, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que desde diciembre de 2025 se reestructuraron créditos para mejorar sus condiciones de pago. Sin embargo, algunos derechohabientes todavía desconocen los beneficios que recibieron.

Por ello, Tlajomulco contará con una ventanilla de vinculación con el Infonavit, donde podrán acercarse estos casos al instituto y facilitar su atención.

¿Por qué Tlajomulco busca recuperar estas casas?

El abandono de viviendas en Tlajomulco no es un problema reciente. La Revista Vivienda Infonavit, con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, documentó 77 mil 709 viviendas deshabitadas en el municipio, equivalentes entonces al 26.08% de su parque habitacional.

Pese a lo anterior, esta cifra no corresponde a las 5 mil 600 viviendas que actualmente están identificadas con posibilidad de ser rehabilitadas, sino que funciona como antecedente del problema en el municipio.

De acuerdo con el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez, también se busca combatir el vandalismo, mejorar la limpieza y fortalecer el tejido social de las colonias.

Además, el acuerdo contempla nuevos proyectos de Vivienda para el Bienestar, con infraestructura, servicios y conectividad. Así, la estrategia combina la recuperación de casas abandonadas con nueva vivienda social y atención a familias que enfrentan dificultades con sus créditos.

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