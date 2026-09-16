Desaparece Georgina Jamilet Olmeda de 13 años en Mazatlán; activan Alerta Amber en Sinaloa

¿La reconoces? Las autoridades de Sinaloa activaron la Alerta Amber para dar con el paradero de Georgina Jamilet Olmeda Soto, una joven de 13 años que fue vista por última vez en el municipio de Mazatlán.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda en donde informó que la preadolescente desapareció el pasado 13 de septiembre en la colonia Hacienda de Urías, ubicada en el puerto de la entidad.

Hasta el momento no se conoce su paradero y las autoridades piden ayuda a la población para que la joven vuelva a su casa.

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Ficha de búsqueda de Georgina Jamilet Olmeda, adolescente desaparecida en Mazatlán

Para ayudar a la población, la Fiscalía de Sinaloa describe a Georgina Jamilet Olmeda como una adolescente que mide 1.50 metros de altura, complexión mediana, tez morena clara, así como cabello negro, largo y lacio con mechones y rojo.

Se desconoce qué vestimenta llevaba el día de la desaparición; sin embargo, se menciona, como señas particulares, que tiene cuatro lunares en la mejilla izquierda.

Si tienes alguna información, puedes comunicarte a los números de la Alerta Amber Sinaloa: (800) 890 9092 y (667) 725 6688.

Mazatlán, uno de los municipios con más reportes de desaparición en Sinaloa

De acuerdo a un estudio que realizó la Red Lupa, en Mazatlán es el segundo municipio con más reportes de desaparición en la entidad con mil 742 denuncias. Solo está por abajo de Culiacán, donde se han presentado dos mil 242 reportes.

En el listado también aparecen Ahome (mil 33 reportes), Navolato (408) y Guasave (389), todos estos forman parte de los 100 municipios donde se concentran el 56% de los reportes de todo el país.

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