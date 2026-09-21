¡La buscan! Desaparece María Isabel Orozco Lozano en la colonia Centro; activan Alerta Amber CDMX

¿La reconoces? Las autoridades activaron Alerta Amber para localizar a María Isabel Orozco Lozano, una joven de 17 años que fue vista por última vez el pasado 17 de septiembre en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) emitió una ficha de búsqueda el pasado 19 de septiembre y ahí mencionó que la adolescente desapreció alrededor de las 20:40 horas (tiempo del centro del país) y hasta el momento se desconoce su paradero.

Se activa #AlertaAmber para localizar a María Isabel Orozco Lozano, de 17 años, vista por última vez el pasado 18 de septiembre, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/DRHf4iODKY — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) September 19, 2026

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Ficha de búsqueda de María Isabel Orozco, joven que desapareció en CDMX

Las autoridades de la Ciudad de México piden ayuda a la ciudadanía para localizarla, es por eso que describen a María Isabel Orozco Lozano como una joven que mide 1.52 metros de altura, con complexión mediana y tez clara, así como cabello castaño claro y lacio.

Como señas particulares mencionan que tiene pecas en toda la cara, además que al momento de desaparición tenía una playera morada de manga larga y pantalón de mezclilla azul claro.

Si tienes alguna información de su paradero, la Fiscalía de la CDMX habilitó los números de Alerta Amber:

(55) 5343 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Fichas de búsqueda activas en CDMX

Hasta el domingo 20 de agosto, estas son las fichas de búsqueda activas en la capital del país:

Ariadna Daniela Domínguez Posadas , desapareció el 16 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa

, desapareció el 16 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa Valery Monserrath López Parra , desapareció el 15 de septiembre en la alcaldía Miguel Hidalgo

, desapareció el 15 de septiembre en la alcaldía Miguel Hidalgo Bryan Emiliano Morales Torres , desapareció el 15 de septiembre en la alcaldía Xochimilco

, desapareció el 15 de septiembre en la alcaldía Xochimilco Sofía Aitana Del Castillo Osornio , despareció el 15 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc

, despareció el 15 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc Karen Alexia Castillo Bautista , desapreció el 14 de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero

, desapreció el 14 de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero Alejandro Moctezuma Cruz, desapareció el 5 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa

desapareció el 5 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa Luz Valeria Gutiérrez Cruz, desapareció el 2 de septiembre en la alcaldía Tlalpan

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