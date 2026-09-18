Buscan a Alejandra Monserrat Guzmán Ramírez y activan Alerta Amber en Sinaloa; desaparece en Escuinapa

¿Su cara te suena? Las autoridades de Sinaloa activaron la Alerta Amber para dar con el paradero de Alejandra Monserrat Guzmán Ramírez, una joven de 17 años que desapreció en el municipio de Escuinapa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda el pasado 16 de septiembre, en ella detalla que la joven fue vista por última vez el lunes 14 y, desde entonces, no se sabe nada de su paradero.

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Ficha de búsqueda de Alejandra Monserrat Guzmán, joven de 17 años

Para que la ciudadanía pueda ayudar en la localización de Alejandra Monserrat, las autoridades la describieron como una joven que mide 1.60 metros de altura, tez morena clara, así como cabello largo, lacio y negro.

Como señas particulares se menciona que tiene un lunar en el brazo derecho; mientras que, la última vez que fue vista, llevaba su uniforme escolar que consiste en una blusa color blanco, pantalón azul y tenis azul con blanco, además de portar una mochila beige y bolsa negra.

Si tienes alguna información que pueda dar con el paradero de Alejandra, entonces te puedes comunicar a los números de Alerta Amber Sinaloa:

(800) 890 9092

(667) 715 5588

Así funciona la Alerta Amber en el estado de Sinaloa

En el estado de Sinaloa, la entidad encargada de la Alerta Amber es la Fiscalía General del Estado, pues se trata de una herramienta de difusión que contribuye a la búsqueda, localización y recuperación de menores de edad.

Para que se active la Alerta Amber, se tiene que comprobar que el menor desparecido cumple con las siguientes características:

Sea menor de 18 años

Se encuentra en riesgo eminente

Exista información suficiente sobre el menor de edad

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