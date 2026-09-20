Localizan sin vida a Josué Hernández Cayetano, estudiante de la Universidad Veracruzana que pasó 14 días desaparecido

Tras casi 15 días de estar desaparecido, la Universidad Veracruzana (UV), mediante el Centro de Idiomas Xalapa CIX, confirmó que fue hallado sin vida Josué Hernández Cayetano, estudiante de la institución.

Por medio de una esquela en redes sociales, la institución educativa lamentó la pérdida del joven y, dijo, acompañan a la familia “de corazón”.

“Desde el Centro de Idiomas Xalapa lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro estudiante Josué Hernández Cayetano. Nos unimos a la pena que embarga a su familia, amistades y seres queridos, expresándoles nuestras más sinceras condolencias y deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor”, se pudo leer.

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¿Qué le pasó a Josué Hernández Cayetano, joven desaparecido en Veracruz?

El pasado 5 de septiembre, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) activó una alerta nacional para dar con el paradero del joven, el cual fue visto por última vez a las 11:00 horas (tiempo local) de ese mismo día en Xalapa, Veracruz.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que se difundió, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz era la institución encargada de la búsqueda.

No obstante, tanto en redes sociales como en medios locales, familiares y amigos informaron que el joven salió de su domicilio en un “estado alterado” debido a que se encontraba bajo medicación. Al salir de su casa, dejó su celular y abordó una camioneta con placas del estado.

Es el segundo caso de desaparición de estudiantes en Veracruz en menos de una semana

Se trata del segundo caso de desaparición de jóvenes de la Universidad Veracruzana en menos de una semana, tan sólo el pasado 12 de septiembre colectivos de estudiantes exigieron la aparición de Daniela Sánchez Delgado, estudiante de Administración Turística, quien desapareció el día 10.

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