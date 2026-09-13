Desaparece Adán Josúe Ávila Serna de 17 años en Culiacán; activan Alerta Amber en Sinaloa

¿Lo reconoces? La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa busca a Adán Josúe Ávila Serna, un joven de 17 años, que desapareció en Culiacán y por el que activaron la Alerta Amber en todo el estado.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que se emitió tras la presentación de la denuncia, el pasado 10 de septiembre, el joven fue visto por última vez el 8 de septiembre al salir de un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Costa del Sol.

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Ficha de búsqueda de Adán Josúe Ávila, joven desaparecido en Sinaloa

Para poder localizarlo, las autoridades sinaloenses describen a Adán Josúe Ávila Serna como un joven de 17 años que mide 1.70 metros de altura, complexión delgada, es de tez morena clara, cabello largo, lacio y color negro, así como ojos color café oscuro.

Como seña particular se informó que tiene brackets. Además, al momento de la desaparición iba vestido con una playera color beige, pantalón negro, cinturón negro y tenis beige.

Si tienes alguna información, te puedes comunicar a los números de Alerta Amber en Sinaloa:

(800) 890 9092

(667) 715 5588

Culiacán el municipio de Sinaloa con más desapariciones

Organizaciones civiles, como Red Lupa, dio a conocer que el 56% de los reportes desaparición se concentran en 100 municipios, de los cuales cinco se encuentran en Sinaloa:

Culiacán con dos mil 242 reportes de desaparición

Mazatlán con mil 742 reportes

con mil 742 reportes Ahome con mil 33 reportes

con mil 33 reportes Navolato con 408 reportes

con 408 reportes Guasave con 389 reportes

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