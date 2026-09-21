“Polo” se convierte en huracán categoría 1: activan Alerta Verde y Azul en estados del Pacífico mexicano

La tormenta tropical Polo evolucionó se convirtió en huracán categoría 1, se prevé que llegue a categoría 3, continúa avanzando hacia el territorio mexicano y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNCP) activó la Alerta Verde y Azul del Sistema de Alerta Temprana Ciclones Tropicales, mejor conocida como Ciclón Acercándose.

De acuerdo a las autoridades la Alerta Verde es para el sur y suroeste de Guerrero; mientras que la azul es para Colima, Guerrero (centro, noroeste y sureste), Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

🚩Boletín #SIATCT No. 01#TormentaTropical 🌀 #Polo



📍Polo se localiza a 320 km al suroeste de Zihuatanejo, Gro., y a 410 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. Presenta vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h.



Acercándose



🟩 #AlertaVerde | Peligro Bajo… pic.twitter.com/9qXWkMQySt — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 21, 2026

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Lista de municipios con Alerta Verde o Azul por el huracán “Polo”

Específicamente, cinco estados se encuentran afectados y de éstos 142 municipios tienen alerta por el paso del huracán, debido a que se encuentra a 320 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, así como a 410 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Estos son los municipios afectados:

Alerta Verde por huracán “Polo”

Guerrero: Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Zihuatanejo de Azueta, Petatlán, Técpan de Galeana, La Unión de Isidoro Montes de Oca

Alerta Azul por huracán “Polo”

Guerrero: Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Cutzamala de Pinzón, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Florencio Villarreal, General Heliodoro Castillo, Igualapa, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Mártir de Cuilapan, Mochitlán, Ometepec, Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, San Miguel Totolapan, Tecoanapa, Tixtla de Guerrero, Tlacoachistlahuaca, Tlalchapa, Tlapehuala, Xochistlahuaca, Zirándaro, Zitlala, Eduardo Neri, Marquelia, José Joaquin de Herrera, Juchitán

Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Cutzamala de Pinzón, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Florencio Villarreal, General Heliodoro Castillo, Igualapa, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Mártir de Cuilapan, Mochitlán, Ometepec, Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, San Miguel Totolapan, Tecoanapa, Tixtla de Guerrero, Tlacoachistlahuaca, Tlalchapa, Tlapehuala, Xochistlahuaca, Zirándaro, Zitlala, Eduardo Neri, Marquelia, José Joaquin de Herrera, Juchitán Colima : Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez

: Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez Jalisco: Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, El Grullo, La Huerta, El Limón, Villa Purificación, Tolimán, Tomatlán, Tuxcacuesco

Michoacán: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Chinicuila, Churumuco, La Huacana, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Múgica, Nocupétaro, Parácuaro, San Lucas, Tepalcatepec, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tumbiscatío

Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Chinicuila, Churumuco, La Huacana, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Múgica, Nocupétaro, Parácuaro, San Lucas, Tepalcatepec, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tumbiscatío Oaxaca: Constancia del Rosario, Mesones Hidalgo, Mártires de Tacubaya, Pinotepa de Don Luis, Putla Villa de Guerrero, La Reforma, San Agustín Chayuco, San Andrés Cabecera Nueva, San Andrés Huaxpaltepec, San Antonio Tepetlapa, San Francisco Cahuacuá, San Jacinto Tlacotepec, San José Estancia Grande, San Juan Bautista Lo de Soto, San Juan Cacahuatepec, San Juan Colorado, San Juan Quiahije, San Lorenzo, San Lorenzo Texmelúcan, San Miguel Panixtlahuaca, San Miguel Tlacamama, San Pedro Amuzgos, San Pedro Atoyac, San Pedro Jicayán, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, San Sebastián Ixcapa, Santa Catarina Juquila, Santa Catarina Mechoacán, Santa Catarina Yosonotú, Santa Cruz Itundujia, Santa Cruz Zenzontepec, Santa Lucía Monteverde, Santa María Cortijo, Santa María Huazolotitlán, Santa María Ipalapa, Santa María Yolotepec, Santa María Yucuhiti, Santa María Zacatepec, Santa María Zaniza, Santiago Amoltepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santiago Llano Grande, Santiago Minas, Santiago Nuyoó, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Tapextla, Santiago Tetepec, Santiago Textitlán, Santiago Yosondúa, Santo Domingo Armenta, Santo Domingo Ixcatlán, Santo Domingo Teojomulco, Tataltepec de Valdés, San Mateo Yucutindó

¿Qué significa la Alerta Verde o Azul por ciclón en México?

Protección Civil tiene “Niveles de Alerta SIAT-CT” y todos tiene una explicación puntual:

Azul: el peligro del ciclón es muy bajo

Verde: el peligro del ciclón es bajo

Amarillo: el peligró del ciclón es medio

Naranja: el peligro del ciclón es alto

Rojo: el peligro del ciclón es máximo

Ante lo que pasa en el occidente del país, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales.

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