¿Habrá Doble Hoy No Circula? Ozono y PM2.5 afectan la calidad de aire en CDMX hoy

¿Habrá Doble Hoy No Circula? Día a día, la Dirección de Monitoreo Atmosférico analiza cuál es la calidad de aire no sólo en la Ciudad de México (CDMX), sino en todo el Valle de México, y para este lunes 21 de septiembre el nivel de riesgo es moderado.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades aún no han activado la Fase 1 de Contingencia Ambiental, por lo tanto no hay Doble Hoy No Circula, pero hay que estar al pendiente de la información porque puede cambiar con el pasar del tiempo.

13:00 h.

El #ÍndiceAIREYSALUD reporta,#CalidadDelAire ACEPTABLE: en la #CDMX y zona conurbada.

Recomendación:

Personas #sensibles

Considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre.#SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) September 21, 2026

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¿Cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México?

Hasta las 13:00 horas (tiempo del centro del país), el Índice Aire y Salud es aceptable, por lo que el nivel de riesgo es moderado; no obstante, hay presencia de 03 (ozono) y PM2.5, por lo que hay que mantener vigilada la calidad de aire en la capital.

Aunado a lo anterior, las autoridades informaron que este lunes se necesita protección extra, debido a que hay altos índices de rayos UV.

¿Qué autos descansan este lunes 21 de septiembre?

Pese a que no hay Doble Hoy No Circula, el programa sí se mantiene normal y este lunes se quedan en casa los automóviles que tengan engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, así como holograma 1 y 2.

¿Cómo se reduce la contaminación en el Valle de México?

Si tú quieres reducir la contaminación en la ciudad, entonces las autoridades recomiendan estos pasos:

Usa transporte público , camina o usa la bicicleta

Si tienes automóvil, comparte éste para reducir los contaminantes

Carga gasolina antes de las 10:00 am o después de las 18:00 horas

En casa apaga las luces

Reduce el consumo de plásticos

Evita el uso de pinturas, aceites y solventes

Separa los residuos orgánicos e inorgánicos

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