INAPAM ofrece asesoría nutricional a adultos mayores: así puedes recibirla sin gastar ni un peso

Una dieta para una persona de 60 años no tiene por qué ser igual a la de otra. Enfermedades, medicamentos y hábitos pueden cambiar lo que necesita cada adulto mayor y, ante esto, el INAPAM ofrece consultas gratuitas de nutrición con planes de alimentación personalizados.

El servicio se brinda en el Centro de Atención Integral (CAI) Universidad, en la CDMX. De acuerdo con el instituto, más del 70% de las personas de 60 años o más en México presenta al menos una enfermedad crónico-degenerativa, por lo que la alimentación puede formar parte de su control junto con el tratamiento y seguimiento médico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo recibir asesoría nutricional gratis del INAPAM?

La consulta forma parte de la atención médica gratuita del CAI Universidad. Durante la valoración, el área de nutrición puede preparar un plan tomando en cuenta el estado de salud y los tratamientos de cada persona.

Para recibir atención se necesita:

Tener 60 años o más

Presentar una identificación oficial con fotografía : INE, pasaporte o credencial INAPAM

: INE, pasaporte o credencial INAPAM Llevar el carnet de consultas a partir de la segunda cita

Firmar el aviso de privacidad y la carta de consentimiento que proporciona el centro

Esto significa que no es obligatorio contar con la credencial INAPAM, pues también se acepta INE o pasaporte.

¿Dónde está el CAI y hay que sacar cita?

El centro se encuentra en avenida Universidad 150, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México.

El INAPAM no señala una cita telefónica previa entre los requisitos para la primera consulta. En cambio, publica horarios específicos para quienes acuden por primera vez:

Turno matutino: 8:00 a 13:00 horas

8:00 a 13:00 horas Turno vespertino: 14:00 a 19:00 horas

Para consultas posteriores, el horario es de 8:00 a 13:30 y de 14:00 a 20:00 horas, y ya deberá presentarse el carnet de consultas.

Antes de trasladarse, conviene confirmar la disponibilidad del área de nutrición al 55 2795 1276, especialmente si se acude desde otra zona de la ciudad.

¿Qué recomienda el INAPAM para una alimentación saludable?

La asesoría no se limita a bajar de peso. El INAPAM explica que durante el envejecimiento cambian factores como la masa muscular, el metabolismo y las necesidades de alimentación, además de que pueden intervenir enfermedades y el uso de varios medicamentos.

Entre sus recomendaciones generales están:

Consumir verduras y frutas variadas

Preferir cereales integrales como tortilla, pan, arroz o pasta

Moderar grasas, azúcares y sal

Incluir alimentos de origen animal con poca grasa

Beber alrededor de 1.5 litros de agua natural al día

Mantener actividad física, cuando las condiciones de salud lo permitan

Estas son recomendaciones generales; precisamente por eso el servicio de nutrición permite adaptar la alimentación a la salud y tratamiento de cada adulto mayor.

¿Qué otros servicios gratuitos ofrece el CAI?

Además de nutrición, el Centro de Atención Integral cuenta con atención en áreas como:

Geriatría

Audiología

Dermatología

Ginecología

Odontología

Optometría

Ortopedia

Psicología

Psiquiatría

Rehabilitación

Acupuntura

Algunas especialidades funcionan únicamente en determinados turnos, así que llamar antes de acudir puede evitar un traslado innecesario.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.