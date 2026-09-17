El error muy común al estacionarte en Querétaro que te costará corralón y una multa de $3.519 en septiembre 2026

Invadir, transitar o estacionarse sobre vías peatonales, aceras, cruces o ciclovías exclusivas cuesta $3,519.30 pesos de multa y el envío inmediato del auto al corralón en Querétaro.

La Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro aplica el Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro para sancionar a los automovilistas que obstruyan el paso peatonal o ciclista con cualquier parte del vehículo. Los oficiales remiten a los infractores ante el Juzgado Cívico y descuentan puntos en la licencia de conducir.

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¿Qué infracción al estacionarte provoca corralón y una multa de hasta $3,519 pesos en Querétaro?

La sanción se activa al invadir aceras, zonas peatonales y ciclovías, o bien al intentar apartar lugares en la vía pública. El artículo 22 y el artículo 88 del reglamento municipal establecen que basta con que una parte del vehículo ocupe la banqueta o el cruce peatonal para que los oficiales de Movilidad del Municipio de Querétaro ordenen el arrastre inmediato de la unidad al depósito vehicular.

A esta conducta se suma la falta por apartar espacios en la calle contemplada en el artículo 93. Colocar conos, tambos o macetas para reservar estacionamiento en fraccionamientos o avenidas constituye una infracción directa que atenta contra el libre tránsito de la ciudadanía.

Multas en Querétaro por transitar en la ciclovía.

¿Qué establece el Juzgado Cívico de Querétaro sobre el monto de las sanciones económicas y la licencia de conducir?

La Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro impone castigos basados en la Unidad de Medida y Actualización (UMA 2026 de $117.31 pesos). Si el propietario no remueve los obstáculos colocados en la calle, el personal operativo despeja el área y solicita apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro para trasladar al probable infractor ante la autoridad correspondiente.

Las penalizaciones para quienes incurran en estas faltas incluyen:

Infracción económica: monto de 20 a 30 UMAs (2,346.20 a 3,519.30 pesos) fijado según el nivel de reincidencia.

monto de 20 a 30 UMAs (2,346.20 a 3,519.30 pesos) fijado según el nivel de reincidencia. Pérdida de puntos: descuento obligatorio de 3 puntos en la licencia de conducir del automovilista señalado.

descuento obligatorio de 3 puntos en la licencia de conducir del automovilista señalado. Traslado al depósito: remisión obligatoria del vehículo al corralón municipal cuando obstruya el paso peatonal.

¿Cuáles son los objetos prohibidos para apartar lugares en las colonias del Municipio de Querétaro?

Las inspecciones de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro responden a reportes ciudadanos en fraccionamientos residenciales y zonas comerciales de alta densidad. La normativa prohíbe cualquier instalación permanente o provisional que estorbe la circulación de peatones y automovilistas.

Queda estrictamente prohibida la colocación de botes de plástico, cadenas, letreros improvisados, sillas o estructuras metálicas en las vialidades.

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