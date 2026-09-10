De Querétaro a Tequisquiapan en auto: el parque acuático con aguas a 36°C donde gastas más en gasolina que en la entrada

El costo del combustible para trasladarse al parque acuático El Oasis en Tequisquiapan supera el precio del boleto de acceso para un adulto. Mientras la entrada general se fija en $150 pesos, el consumo de gasolina Magna desde la capital de Querétaro exige alrededor de $147 pesos por sentido.

Conducir por la carretera libre permite conectar la zona metropolitana con la localidad de San Nicolás sin pasar por casetas de peaje.

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¿Cuál es la ruta exacta y el gasto de combustible desde Querétaro?

El recorrido de 82.5 kilómetros inicia sobre la carretera 57D rumbo a San Juan del Río, con desviación posterior hacia la carretera 120 en dirección a Tequisquiapan. El trayecto vehicular hasta el kilómetro 10 del tramo Tequisquiapan–Ezequiel Montes requiere 1 hora y 15 minutos de conducción.

Para cubrir este trayecto se necesitan unos 6.2 litros de gasolina Magna, tomando como base un rendimiento promedio de 13.3 kilómetros por litro. Con el precio actual de $23.69 pesos el litro, el gasto es de $147 pesos de ida y $294 pesos por el viaje redondo; un monto que supera por sí solo el precio de la entrada individual.

Automóvil cargando combustible Aunque no todos los autos gastan lo mismo, se calculan unos 147 pesos de gasolina para realizar el trayecto entre Querétaro y Tequisquiapan. (Crédito | Pexels | Engin Akyurt)

Aguas termales a 36°C y área de camping: atracciones de El Oasis saliendo de Querétaro

Este centro recreativo posee más de 46 años de historia en la región tras su fundación por Salvador Quijada. Las albercas de aguas termales mantienen una temperatura constante de 36°C para los nadadores en las zonas de pozas olímpicas, áreas de olas y la sección infantil Tierra de la Fantasía. El recinto cuenta con tirolesa acuática, toboganes de 120 metros de longitud, una gruta artificial, área de campamento con más de 250 espacios dotados con asadores y conexiones eléctricas, además de un área canina pet-friendly.

El Oasis Parque acuático en Tequisquiapan, cerca de Querétaro. (Facebook El Oasis)

El boleto general para adulto cuesta $150 pesos por persona, mientras que la tarifa para niños con estatura de 1.0 a 1.4 metros se ubica en $120 pesos. Las personas con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pagan $75 pesos de acceso, mientras que el pase nocturno de campamento para adultos cuesta $250 pesos y el estacionamiento permanece gratuito.

El complejo acuático opera de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas, garantizando atención continua durante los fines de semana.

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