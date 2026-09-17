¡La buscan! Desaparece Yaretzi María Alonzo Lares de 13 años en Atizapán; activan Alerta Amber en Edomex

¿La reconoces? Las autoridades del Estado de México (Edomex) activaron la Alerta Amber para localizar a Yaretzi María Alonzo Lares, una joven de 13 años que vista por última vez en el municipio de Atizapán.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la adolescente desapareció el pasado 14 de septiembre y la denuncia se presentó un día después.

Es por lo anterior que pidieron ayuda a la ciudadanía para localizar a la joven y que pueda volver sana a su hogar.

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Ficha de búsqueda de Yaretzi María Alonzo Lares, joven de 13 años en Edomex

Para poder localizarla, las autoridades mexiquenses describen a Yaretzi María Alonzo Lares como una adolescente que mide 1.50 metros de altura, es de tez morena clara y tiene cabello castaño lacio.

Con base en los datos que se tienen, la Fiscalía del Edomex informa que como seña particular tiene una marca pequeña en forma de corazón en la mejilla izquierda. Además, la última vez que fue vista llevaba una sudadera negra, pantalón de mezclilla color azul y tenis color negro.

Si tienes alguna información que dé con el paradero de la joven, entonces te puedes comunicar a los números de Alerta Amber en Edomex:

Emergencias nacional: 911

Locatel CDMX: (55) 5658 1111

Locatel Edomex: (722) 167 8808

Alerta Amber México: 800 00 854 00

Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

¿Qué es la Alerta Amber y cómo funciona en Edomex?

La Alerta Amber es un mecanismo de búsqueda inmediata que tiene como objetivo localizar a niños, niñas y adolescentes desaparecidos, mientras se comparten información detallada e imágenes a través de medios de comunicación, redes sociales y organizaciones de la sociedad civil.

En el caso del Estado de México, las autoridades encargas de este mecanismo son la Fiscalía, así como la Comisión de Búsqueda de Personas del Edomex (Cobupem).

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