La Ciudad de México acaba de sumar un nuevo espacio para atender una de las problemáticas que más requieren acompañamiento: la violencia contra las mujeres.

Se trata de un centro especializado que busca abrir una nueva ruta de atención para quienes atraviesan situaciones de violencia y necesitan apoyo para recuperar su bienestar, ¿de qué se trata este proyecto? Aquí en adn noticias te lo contamos.

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En el @GobCDMX queremos mujeres libres y plenas, por eso fortalecemos nuestros servicios de atención. Te invitamos a conocer los servicios de nuestro nuevo centro especializado en salud mental y consumo de sustancias en conjunto con @SSaludCdMx. pic.twitter.com/of4zBcLWRk — Secretaría de las Mujeres (@SeMujeresCDMX) September 16, 2026

¿Qué es el nuevo Centro de Atención para mujeres en CDMX?

El Primer Centro de Atención Especializada en Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas para mujeres en situación de violencia de género fue inaugurado por la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

El espacio está pensado para atender a mujeres que viven o han vivido violencia de género y que, además, requieren acompañamiento relacionado con su salud mental o con el consumo de sustancias psicoactivas.

La propuesta busca que estas necesidades puedan abordarse dentro de una misma ruta de atención, con perspectiva de género y derechos humanos.

¿Qué servicios ofrecerá el centro para mujeres?

El centro contará con atención de psicología y trabajo social, además de servicios especializados relacionados con la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el modelo contempla una atención con perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad y reducción de riesgos.

Uno de los objetivos es evitar que las mujeres tengan que pasar de una institución a otra para encontrar apoyo, especialmente cuando existen diferentes situaciones que requieren atención al mismo tiempo.

¿Dónde está el nuevo Centro de Atención para mujeres?

El centro se encuentra dentro de la Unidad Territorial Siempre Vivas Azcapotzalco, como parte de la red de espacios de atención de la Secretaría de las Mujeres.

El espacio será operado por el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), institución encargada de brindar la atención relacionada con salud mental y consumo de sustancias.

¿El modelo se extenderá a otras zonas de CDMX?

La apertura en Azcapotzalco forma parte de un modelo que las autoridades buscan ampliar en la capital.

La Secretaría de las Mujeres contempla llevar este esquema a otras regiones de la Ciudad de México, con presencia en las zonas Norte, Sur, Oriente y Poniente.

La intención es fortalecer la red de atención y facilitar que más mujeres puedan acceder a servicios especializados cuando enfrenten situaciones de violencia de género y necesiten acompañamiento en materia de salud mental o consumo de sustancias.

La apertura del Centro de Atención para mujeres en CDMX suma una nueva alternativa para quienes necesitan acompañamiento especializado después de atravesar situaciones de violencia.

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