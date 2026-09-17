Lluvias y calor en México este 17 de septiembre: estados afectados y temperaturas para este jueves

El noroeste de México tendrá presencia de chubascos y lluvias fuertes este jueves 17 de septiembre provocadas por el monzón mexicano y una divergencia en altura.

Aunque el sur del territorio nacional tampoco quedará exento de estas condiciones con presencia de lluvias fuertes, acompañadas con descargas eléctricas por canales de baja presión y circulación ciclónica en niveles de la atmósfera.

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Lluvias en estados de la República Mexicana este 17 de septiembre

Una masa de aire frío combinada con circulación ciclónica y un canal de baja presión provocarán lluvias en diferentes puntos del país este jueves.

Estos serán los estados y la intensidad de las lluvias para este jueves 17 de septiembre:

Lluvias muy fuertes : San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco

: San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco Lluvias fuertes a muy fuertes : Tamaulipas

: Tamaulipas Chubascos con lluvias fuertes : Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Intervalos de chubascos: Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala

Para los estados que tengan lluvias fuertes, podrían venir acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caídas de granizo.

Onda de calor continuará el jueves 17 de septiembre en México

A pesar de las lluvias, el ambiente caluroso a muy caluroso prevalecerá, sobre todo, en el norte de México con la onda de calor.

Estas son las temperaturas para para este jueves 17 de septiembre en México:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Nayarit

: Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Nayarit Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Veracruz y Tabasco

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