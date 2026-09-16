Alerta en Mérida: Más de 300 personas estuvieron expuestas a la “ameba comecerebros”

La presencia de Naegleria fowleri, conocida popularmente como la “ameba comecerebros” mantiene bajo vigilancia epidemiológica a cientos de personas en Mérida, Yucatán. El organismo fue detectado en un lago artificial de Plaza La Isla, después de que un instructor de actividades acuáticas de 34 años, muriera a causa de una infección, provocada por esta ameba.

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La Secretaría de Salud de Yucatán informó que más de 300 personas fueron identificadas por haber ingresado al cuerpo de agua durante el periodo de exposición. Conforme transcurren los días y se descarta la aparición de síntomas, algunas han dejado el seguimiento. Actualmente, alrededor de 240 personas continúan bajo vigilancia epidemiológica.

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AMEBA COMECEREBROS.



La Naegleria fowleri comúnmente conocida como "ameba comecerebros", es una ameba microscópica de vida libre.



Puede causar una infección rara y devastadora del cerebro llamada meningoencefalitis amebiana primaria (PAM).



La ameba se encuentra comúnmente en… pic.twitter.com/wKFdBZGrNI — Comunidad Biológica (@Bio_comunidad) July 22, 2023

¿Qué síntomas deben vigilar las personas expuestas a la “ameba comecerebros”?

Las autoridades mantienen seguimiento para detectar oportunamente posibles signos de infección; entre los síntomas de alerta se encuentran:

Fiebre

Dolor intenso de cabeza

Náuseas

Vómitos

Mareos.

A las personas identificadas se les proporciona información y un medio de contacto para solicitar atención médica ante cualquier manifestación compatible.

La vigilancia se mantiene durante hasta un mes después de la exposición, mientras que el periodo inicial en el que pueden aparecer síntomas suele ser más corto.

¡ALERTA por AMEBA COMECEREBROS! 😱🦠 Más de 200 personas están bajo vigilancia después de ingresar a un lago artificial en Mérida. 🚨‼️ ¡Aquí los detalles!#Yucatán #AmebaComecerebros #Salud #Videoviral #NoticiasMéxico



📱Entérate de esto y más información en… pic.twitter.com/uywujWYTYg — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) September 17, 2026

¿Qué pasó con el lago artificial en Plaza La Isla?

El lago artificial de Plaza La Isla permanece cerrado mientras continúan las investigaciones sanitarias. Las autoridades también iniciaron un procedimiento para determinar si se incumplieron obligaciones relacionadas con el mantenimiento y la calidad del agua.

El caso vuelve a poner el foco en los riesgos asociados con actividades acuáticas en cuerpos de agua contaminados; ¿qué medidas deberían reforzarse para evitar que un caso similar vuelva a suceder?

Aguasssss<<🧠 Carlos, instructor de deportes acuáticos de 34 años, falleció el pasado 8 de septiembre en Mérida, Yucatán, después de infectarse con la “ameba comecerebros”.

⚠️ El caso fue confirmado como el primero registrado en Yucatán, aunque México ya cuenta con antecedentes… pic.twitter.com/5IY5warpIb — Hector Trejo (@HtTrejo) September 17, 2026

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