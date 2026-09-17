¿Hay Contingencia Ambiental? Estos son los autos que no circulan hoy jueves 17 de septiembre

Para este jueves 17 de septiembre de 2026, el programa Hoy No Circula opera de manera habitual en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Edomex, ya que hasta el momento no se ha activado una nueva contingencia ambiental ni se anunciaron restricciones extraordinarias.

Los vehículos con restricciones este jueves deberán permanecer fuera de circulación de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, por lo que es importante revisar el color del engomado, la terminación de placas y el holograma antes de salir para evitar multas y el envío al corralón.

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¿Qué autos no circulan hoy jueves 17 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este jueves 17 de septiembre no pueden circular los vehículos con las siguientes características:

Engomado: Verde

Verde Terminación de placas : 1 y 2

: 1 y 2 Holograma de verificación: 1 y 2

La restricción aplica en la CDMX y en los municipios del Valle de México y del Valle de Toluca en donde opera el programa.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 10 de septiembre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/oZJ0lRIZfq — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 10, 2026

Los vehículos con holograma 0 y 00 pueden circular normalmente, siempre y cuando no exista una contingencia ambiental que active el Doble Hoy No Circula.

¿Hay contingencia ambiental hoy?

La respuesta es no. Hasta la mañana de este jueves, la CAMe no ha declarado una contingencia ambiental para el Valle de México, por lo que el Doble Hoy No Circula permanece suspendido y únicamente se aplica el esquema regular del programa.

Sin embargo, las autoridades ambientales mantienen un monitoreo permanente de la calidad del aire. Si aumentan las concentraciones de ozono o partículas contaminantes, la CAMe podría emitir un nuevo aviso y activar el Doble Hoy no Circula.

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