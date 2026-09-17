El papel obligatorio que debes llevar en tu auto en Jalisco para evitar una sanción de $3.519 en septiembre 2026: así puedes librarla sin pagar nada

En Jalisco, no contar con la constancia o póliza de un seguro vigente que cubra al menos los daños ocasionados a terceros puede derivar en una multa de 10 a 30 UMA, equivalente a entre $1,173.10 y $3,519.30 en septiembre de 2026.

Sin embargo, la sanción puede quedar totalmente condonada. El artículo 392, numeral 4, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece que el infractor debe contratar el seguro y presentar la constancia o póliza ante la autoridad dentro de los 20 días hábiles siguientes. Si cumple con ambos requisitos en ese periodo, puede librar el pago de la multa.

En tanto, la medida no elimina la obligación de contar con seguro antes de circular. Llevar la constancia vigente permite acreditar la cobertura durante una revisión.

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¿Qué debes revisar en la póliza de seguro de tu auto en Jalisco?

Antes de circular, conviene comprobar que la póliza corresponda al vehículo que se utiliza y que se encuentre vigente en la fecha del trayecto. También es importante que los conductores jaliscienses tengan en cuenta detalles como identificar con claridad que el documento contempla la cobertura por daños a terceros, ya que esa es la protección mínima relacionada con la obligación estatal.

La constancia debe poder consultarse sin dificultad, ya sea en formato físico o digital, siempre que el automovilista pueda mostrarla cuando sea necesario. Revisar los datos del vehículo, la vigencia y el tipo de cobertura permite detectar a tiempo errores de captura, vencimientos o documentos que no correspondan a la unidad.

Pueden multarte por no tener toda la documentación requerida. (Crédito: Inteligencia Artificial)

Guardar una copia adicional en el teléfono celular puede ser útil si se pierde el documento impreso.

¿Qué documentos conviene conservar junto con la póliza del vehículo?

La constancia del seguro no debería guardarse como un documento aislado. Es recomendable conservar también la póliza completa, el comprobante de contratación y los datos de contacto de la institución aseguradora, pues pueden facilitar la atención ante un incidente vial.

Tener esta información ordenada permite responder con mayor rapidez si ocurre un accidente y se necesita acreditar la cobertura. A su vez, los respaldos digitales reducen el riesgo de extravío.

La prevención empieza antes de poner el auto en circulación: revisa la vigencia, confirma la cobertura para terceros y lleva la constancia disponible. Así, el documento cumple su función práctica cuando una autoridad o una persona afectada necesita verificar la protección contratada.

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