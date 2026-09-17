Doña Carlota recuperó su casa un año después del doble homicidio en Chalco

Doña Carlota no mentía. La casa que fue el motivo de la disputa que terminó en un doble homicidio en Chalco sí era propiedad de su hija y sí habían sido víctimas de despojo.

Un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco, Estado de México, determinó que la casa ubicada en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en la comunidad de Candelaria Tlapala, en Chalco, es propiedad de Mariana Santana Alfaro, hija de doña Carlota; por lo que fue restituida.

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¿Cuántos murieron en el caso de doña Carlota?

Hace más de un año, en abril de 2025, una familia ingresó de manera ilícita a la propiedad de la familia Santana e intentó apoderarse del inmueble. La familia de doña Carlota fue alertada por los vecinos y de inmediato se dirigieron al lugar.

💢Doña Carlota fue otra víctima del despojo...



El caso de doña Carlota, quien disparó contra presuntos invasores de su vivienda, puso nuevamente sobre la mesa la problemática del despojo inmobiliario.



Ante el aumento de denuncias y la falta de resolución de miles de casos,… pic.twitter.com/x3oEeXVwkQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 6, 2026

Fue entonces, que comenzó una disputa entre ambas familias, que terminó cuando doña Carlota sacó un arma de su auto y le disparó a tres personas. Dos hombres murieron, Justin Márquez, de 19 años, y su padre, Esau Márquez, de 51; mientras que, un adolscente resultó lesionado.

¿Qué pasó con el caso de doña Carlota?

Tras lo ocurrido, doña Carlota y sus hijos Marina “N” y Eduardo “N” fueron detenidos por los delitos de doble homicidio e intento de homicidio. La abuelita Carlota enfrenta los cargos en prisión domiciliaria, beneficio que obtuvo por su edad de 74 años y sus padecimientos de hipertensión y diabetes mellitus dos.

Mientras que, Mariana “N” y Eduardo “N” siguen detenidos mientras avanza el proceso judicial en su contra por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Además, hay tres personas recluidas por el delito de invasión y despojo. Víctor Eladio Torres fue sentenciado a seis años de prisión en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilzingo Chalco.

Además, Lourdes Yhoana ‘N’ y Héctor Esaith ‘N’, madre e hijo, enfrentan un proceso penal además del despojo por el delito de robo a casa habitación.

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