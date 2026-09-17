Eduardo Elias Gutierrez Lopez, abogado: “La Ley de Voluntad Anticipada está vigente en varios estados de México y no busca provocar la muerte sino procurar el proceso natural”

Hablar de una “muerte digna” puede generar dudas, sobre todo cuando se relaciona con decisiones sobre tratamientos médicos al final de la vida. Ante esto, y para desconocimiento de muchos, existe una figura legal que permite aclarar esta situación: la Ley de Voluntad Anticipada.

El abogado Eduardo Elias Gutierrez Lopez explicó en un video que esta figura permite dejar establecidas ciertas decisiones sobre la atención médica para una eventual situación terminal. Su propósito, señaló, es evitar intervenciones que solo prolonguen de manera artificial el proceso de morir y respetar la voluntad del paciente.

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¿La voluntad anticipada es lo mismo que la eutanasia?

En un video compartido en su canal de YouTube, Elías hizo énfasis en que voluntad anticipada y eutanasia no son lo mismo. El segundo término implica provocar deliberadamente la muerte de una persona, mientras que la voluntad anticipada permite establecer qué tratamientos médicos se desean aceptar o rechazar cuando se presenta una situación terminal.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) también señala que la voluntad anticipada regula la ortotanasia, es decir, la actuación ante el proceso natural de la muerte cuando una persona padece una enfermedad incurable o se encuentra en fase terminal.

Por ello, suscribir una voluntad anticipada no significa solicitar que se acelere el deceso. Se trata de evitar, dentro de los límites de la legislación aplicable, intervenciones médicas desproporcionadas y mantener la atención necesaria durante el final de la vida.

¿Qué significa la ortotanasia?

El término puede parecer complejo, pero el experto lo resumió como la posibilidad de procurar el proceso natural de la muerte sin intervenciones desproporcionadas.

Esto significa que una persona puede dejar establecidas sus preferencias sobre determinados tratamientos para que, llegado el momento, su decisión sea tomada en cuenta. La atención médica no desaparece: la voluntad anticipada también se relaciona con los cuidados y el acompañamiento que recibe el paciente.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México explica que este mecanismo protege el derecho a decidir sobre los cuidados médicos al final de la vida y permite rechazar determinadas medidas cuando se cumplen las condiciones establecidas por la legislación local.

¿Se puede dejar la decisión antes de estar enfermo?

Uno de los puntos que destacó Elías es que la voluntad anticipada puede establecerse antes de encontrarse en una situación terminal, de modo que la persona deje constancia de sus decisiones para el futuro.

Esto no significa que los mismos requisitos sean válidos en todo México. La voluntad anticipada se encuentra regulada por las legislaciones de distintas entidades y las condiciones para formalizarla pueden cambiar según el estado.

Por ejemplo, en la Ciudad de México existen dos vías: un documento ante notario y un formato que se suscribe en instituciones de salud cuando la persona ha sido diagnosticada con una enfermedad avanzada, incurable, sin respuesta al tratamiento o en fase terminal.

¿Para qué sirve dejar establecida la voluntad?

Para Elías, uno de los principales beneficios es que la persona pueda decidir desde ahora cómo quiere ser atendida si en el futuro ya no tiene posibilidad de expresar su voluntad.

El documento también puede contemplar la designación de un representante que ayude a hacer cumplir esas decisiones. De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, la voluntad anticipada busca proteger la dignidad y el derecho del paciente a decidir sobre los cuidados médicos al final de la vida, además de brindar certeza a sus familiares.

La figura ya está contemplada en distintas entidades del país. Por eso, antes de realizar el trámite, es necesario revisar la legislación y los requisitos correspondientes al lugar donde se quiera formalizar.

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