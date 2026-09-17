Decomisan 59 millones de litros de presunto Huachicol en Guanajuato

Un operativo realizado en San José de Iturbide, Guanajuato, permitió asegurar aproximadamente 59 millones de litros de “huachicol”, en lo que representa uno de los mayores aseguramientos de combustible reportados recientemente en la entidad.

La intervención ocurrió este jueves 26 de septiembre de 2026, en un inmueble localizado en la comunidad de La Fragua, donde autoridades federales y estatales ejecutaron una orden de cateo autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Guanajuato,

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Golpe al huachicol en Guanajuato: aseguran 59 millones de litros de presunto combustible El aseguramiento ocurre mientras Guanajuato mantiene acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales contra el almacenamiento, traslado y comercialización irregular de hidrocarburos. (FSPE)

Golpe al huachicol en Guanajuato: aseguran 59 millones de litros de presunto combustible

Durante la inspección fueron localizados 10 tanques de almacenamiento, 3 unidades de carga y diversos contenedores utilizados para el presunto transporte del combustible.

El producto asegurado presenta características de Diesel y gasolina Regular y Gasolina Premium. Además, las autoridades localizar documentación que quedó integrada en la investigación.

La diligencia fue realizada en el Ministerio Público Federal, con apoyo de personal pericial especializado y autoridades estatales. Aunque el volumen y las características del combustible llevaron al aseguramiento, la autoridad lo identifica oficialmente como presunto hidrocarburo.

El inmueble, los vehículos, los contenedores y la documentación y el producto quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que deberá realizar los dictámenes correspondientes para determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia, y legalidad del combustible.

Por el enorme volumen localizado, las maniobras de medición y manejo continuarán bajo supervisión especializada para reducir riesgos de derrame, incendios o afectaciones a la población y el medio ambiente.

El aseguramiento ocurre mientras Guanajuato tiene acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales contra el almacenamiento, traslado y comercialización irregular de hidrocarburos. La investigación Ahora deberá determinar de dónde provenía el combustible y cuál era su destino.

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