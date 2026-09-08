Jalisco anuncia nuevos acuerdos que afectarán a automovilistas con placas foráneas de Michoacán, Zacatecas y Oaxaca

La Secretaría de la Hacienda Pública prepara un esquema de coordinación fiscal que cambie las reglas para miles de conductores con placas foráneas que circulan en Jalisco. Los nuevos acuerdos con Michoacán, Zacatecas y Oaxaca buscan garantizar que las infracciones y adeudos vehiculares se cobren sin importar el estado donde esté registrado el automóvil.

El esquema replica el convenio que Jalisco firmó con Guanajuato en abril, el primero de este tipo en el país. Los automovilistas con placas foráneas que evaden sanciones al cruzar fronteras estatales enfrentarán un mecanismo de intercambio de información entre las haciendas de cada entidad.

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¿Qué automovilistas con placas foráneas serán afectados en Jalisco?

Michoacán, Zacatecas y Oaxaca son las tres entidades con las que Jalisco negocia convenios de coordinación fiscal y control vehicular. Las gestiones avanzan de manera favorable, según la Secretaría de la Hacienda Pública, y se prevé que los acuerdos comiencen a operar en los próximos meses.

Vehículos con placas de Michoacán que circulan de forma habitual en Jalisco

Vehículos con placas de Zacatecas registrados fuera del estado

Vehículos con placas de Oaxaca que evaden obligaciones fiscales

Luis García Sotelo, titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, confirma el avance de las negociaciones y destaca el beneficio para la ciudadanía de un convenio marco en materia de control vehicular. Salvador Juárez Álvarez, titular del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán, agrega que el objetivo es homologar el control vehicular a nivel nacional y fortalecer la seguridad de la población.

Jalisco confirma que los convenios con Michoacán, Zacatecas y Oaxaca entrarán en vigor en meses. (Getty Images / Canva Pro)

El mecanismo permitirá cruzar los padrones vehiculares de las entidades involucradas para identificar autos con placas foráneas. Esa identificación facilita el cobro de multas y adeudos sin importar dónde esté registrado el vehículo.

¿Cómo pueden los automovilistas evitar sanciones en Jalisco?

El Gobierno del Estado llama a quienes residen en Jalisco y circulan de forma habitual con placas de otra entidad a regularizar su situación. Carlos Arias Madrid, titular del Servicio Estatal Tributario, señala que es una gran oportunidad para emplacar el vehículo en Jalisco antes de que los nuevos convenios entren en vigor.

Durante 2026, el trámite de cambio de propietario cuenta con 70 por ciento de descuento para quienes adquirieron un vehículo y lo mantienen registrado en otra entidad. Ese descuento reduce el costo del trámite vehicular para automovilistas con placas de Michoacán, Zacatecas u Oaxaca que buscan regularizarse.

La coordinación interestatal también contribuye a mantener un padrón vehicular actualizado. Un padrón confiable fortalece la seguridad y la movilidad en el estado, de acuerdo con la Secretaría de la Hacienda Pública.

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