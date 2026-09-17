VIDEO: Bloqueo de carreteras y quema de patrullas en Guerrero; tensión en Mochitlán y Quechultenango

Una jornada de tensión se registra este jueves 17 de septiembre en municipios de la zona centro de Guerrero, donde medios locales reportan bloqueo de carreteros y enfrentamientos derivados de operativos de seguridad.

De acuerdo con reportes difundidos este día, pobladores de Quechultenango habrían bloqueado vialidades y, entre los hechos registrados, se encuentra la quema de una patrulla también se reportó una agresión contra elementos de seguridad y el uso de artefactos exclusivos.

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#Guerrero



Ante los hechos de agresiones a fuerzas de seguridad entre Mochitlán y Quechultenango, trasciende que un mega operativo de fuerzas de seguridad se prepara para trasladarse a estos municipios y restablecer el orden, se suman helicópteros de las fuerzas armadas. pic.twitter.com/q7iyxhR76o — Jhon 😎 (@Jonatan93294410) September 17, 2026

¿Qué pasa en Quechultenango?

Los reportes señalan que las movilizaciones buscan impedir el paso de las fuerzas de seguridad, además de dificultar los operativos de revisión que se realicen en la zona.

El contexto ocurre después de que autoridades estatales y federales reforzarán la presencia policial en Quechultenango. El pasado 15 de septiembre, elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano realizaron recorridos de vigilancia como parte del operativo denominado “Corredor Azul”, además de instalar puestos de atención ciudadana para revisiones preventivas.

🚨#AlertaADN



🔥🚔 Se reportan actos violentos de pobladores en Mochitlán y Quechultenango, Guerrero, entre ellos la quema de patrullas. De acuerdo con medios locales, mantienen bloqueada la carretera para impedir el paso de fuerzas de seguridad pic.twitter.com/7WYJV29Oo3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 17, 2026

Tensión en Guerrero: ¿Afectaciones en Mochitán?

Los reportes sobre las movilizaciones involucran igualmente a Mochitlán, municipio conectado con Quechultenango mediante vías carreteras en la región; sin embargo, hasta el momento, la información disponible no permite confirmar oficialmente que todos los hechos atribuidos a pobladores hayan ocurrido en ambos municipios.

#Guerrero

Transportistas del circuito Río Azul, presuntamente obligados, bloqueaban la carretera federal Chilpancingo-Quechultenango, quiénes con ayuda de pobladores, agredieron a fuerzas de seguridad, resultaron con sus unidades dañadas. pic.twitter.com/DoQDgp7c7z — Jhon 😎 (@Jonatan93294410) September 17, 2026

La situación mantiene bajo atención las carreteras de la zona mientras continúan las acciones de seguridad. Las autoridades aún deben precisar oficialmente el alcance de los bloqueos de los daños, y si existen personas detenidas o lesionadas.

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