Sismo de magnitud 7.6 aparecerá en tu celular este 19 de septiembre: la razón por la que recibirás este mensaje

¡Confirmado! El Servicio Sismológico Nacional (SSN) participará en el Segundo Simulacro Nacional, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre, organizado por las autoridades en materia de Protección Civil. En esta ocasión, emitirá un mensaje sobre un sismo hipotético de magnitud 7.6.

Es importante que tomes la situación con calma, pues se trata únicamente de un simulacro. Te contamos los detalles.

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¿Cómo funciona el mensaje de sismo hipotético del SSN?

Por medio de un comunicado, el Servicio Sismológico Nacional anunció que, este 19 de septiembre, emitirá un mensaje que informará que se registró un fuerte sismo en México, en punto de las 12:00 horas.

OJO: Se trata de un sismo hipotético; es decir, se trata de un escenario simulado de un terremoto que no ha ocurrido en la realidad, pero que le sirve a las autoridades de Protección Civil para realizar este tipo de prácticas preventivas.

El SSN participará el 19 de septiembre en el simulacro organizado por las autoridades en materia de Protección Civil. A las 12:00 horas (hora del centro de México), emitiremos un mensaje sobre un sismo hipotético en el Golfo de Tehuantepec de magnitud 7.6 con epicentro de 75 km… — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 16, 2026

El mensaje informará que se registró en México un sismo hipotético en el Golfo de Tehuantepec, de magnitud 7.6 y con epicentro de 75 km al Suroeste de Tonalá, Chiapas.

Es importante que tomes en cuenta que el mensaje incluirá el hashtag: #2doSimulacroNacional2026.

Si te encuentras en casa, la recomendación de las autoridades es aprovechar para probar los tiempos en los que tardas en evacuar tu hogar.

¿Qué es el simulacro nacional del 19 de septiembre?

Tras el devastador terremoto del 19 de septiembre de 1985, en México se adoptaron medidas de prevención que ayudan a la población a estar preparada en caso de un sismo de esa magnitud.

Por esta razón, se implementó el Simulacro Nacional que, precisamente, es un ejercicio preventivo masivo organizado por el gobierno de México, para preparar tanto a la ciudadanía como a los cuerpos de emergencia ante un posible desastre natural.

El Simulacro Nacional se realiza el 19 de septiembre también como una manera de conmemorar a las víctimas de los devastadores terremotos que ocurrieron el 19 de septiembre de 1985 y 2017.

Recuerda que los altavoces de tu colonia emitirán la alerta sísmica este sábado 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas. ¡Participa!

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