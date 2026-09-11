El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha una nueva estrategia de prevención de riesgos dirigida a habitantes de unidades habitacionales, con la entrega de mochilas de vida y dispositivos para detectar fugas de gas.

“Cuidarnos en Unidad Previene Riesgos”, es el nombre del programa presentado donde se distribuyeron equipos destinados a mejorar la preparación de las familias ante emergencias.

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Entrega de mochilas de vida en la colonia Obrera

Como parte del arranque del programa, fueron entregadas 2 mil 500 mochilas de vida y detectores de gas a habitantes de ocho unidades habitacionales, comenzando en la colonia Obrera.

Las mochilas están diseñadas para concentrar artículos básicos que pueden resultar útiles durante una emergencia.

Entre los elementos incluidos en la mochila de vida se encuentran:

Botiquín de primeros auxilios

Artículos de higiene

Lámpara

Frazada

Silbato

Memoria USB (para guardar documentos)

Tarjeta de vida

Barra energética

La intención es que las familias tengan estos objetos preparados en un solo lugar y puedan llevarlos consigo en caso de que tengan que abandonar su vivienda ante una emergencia.

Las Unidades Habitacionales son más que edificios, son el hogar del 30% de los habitantes de la Ciudad de México.



Con el programa #OTOCH atendemos estos espacios y sus distintas necesidades para que sean entornos dignos y seguros.



Vamos a continuar con su mejoramiento durante… pic.twitter.com/yJrRkSBhg2 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 12, 2026

Prevención ante fugas de gas en la CDMX

Pero además de esta mochila de vida ante emergencias, en específico sismos, el Gobierno de la CDMX alertó por las fugas de gas, ya que al día se registran en promedio 30 reportes.

Por ello, también se distribuyó el detector de gas y humo, especialmente en zonas donde existen emergencias relacionadas con fugas.

El dispositivo debe estar colocado en un lugar alto y conectado a un contacto eléctrico. Después de instalarlo, se activará al momento de detectar presencia de gas o humo.

Mejorar los tiempos de reacción ante sismos en CDMX

Por último, el gobierno de la capital invitó a la población a ser parte del próximo Simulacro Nacional del 19 de septiembre, en el que se conmemoran 41 años del sismo de 1985 y nueve del ocurrido en 2017.

Se pretende medir y mejorar los tiempos de reacción ante una emergencia en la Ciudad de México y tener a la población preparada para este tipo de escenarios.

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