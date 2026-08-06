Estados que participarán en el Segundo Simulacro Nacional 2026

Protección Civil dio a conocer toda la información sobre el Segundo Simulacro Nacional 2026, el cual está previsto para el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo local).
Se trata del primer ejercicio que se llevará a cabo en fin de semana; no obstante, otro de los cambios respecto a los anteriores simulacros, es que habrá diferentes hipótesis según la región en que se encuentran los estados.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿Qué estados participarán en el Segundo Simulacro Nacional 2026?
Así se dividirán los estados durante este ejercicio de protección civil el próximo 19 de septiembre:
Zona Centro
- Tendrá una hipótesis de 7.7 de magnitud con epicentro en Tehuacán, Puebla
- Entidades participantes: Ciudad de México (CDMX), Colima, Estado de México (Edomex), Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz
Zona Noroeste
- Tendrá una hipótesis de 7.1 de magnitud con epicentro en Mexicali, Baja California
- Entidades participantes: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa
Zona Noreste
- Tendrá una hipótesis de 5.2 de magnitud con epicentro en Allende, Nuevo León
- Entidades participantes: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas
Península de Yucatán
- Tendrá una hipótesis de 7.0 de magnitud con epicentro en Cabo Catoche/Isla Contoy
- Entidades participantes: Campeche, Quintana Roo y Yucatán
Golfo de Tehuantepec
- Tendrá una hipótesis de 7.6 de magnitud con epicentro en Tonalá, Chiapas
- Entidades participantes: Chiapas, Oaxaca y Tabasco
¿Qué hacer durante un simulacro de sismo?
Aunque se trata de un ejercicio, es muy importante que la ciudadanía lo haga con conciencia, debido a que los aprendizajes durante un simulacro servirán cuando se presente un movimiento telúrico.
Los pasos que debes de realizar durante un simulacro de sismo, de acuerdo a cursos de Protección Civil:
- Mantener la calma cuando se escuche la alarma
- Prestar atención y obedecer a las instrucciones de protección civil, eso implica abandonar el edificio para ir a una zona de seguridad o replegarse a las zonas específicas si te encuentras en algún piso de un edificio
- En caso de que tengas que abandonar, durante el desplazamiento no entrelazar brazos y no llevar cosas que estorben
- Evitar acciones que pongan en peligro la vida de una persona
- No improvisar salidas
- No intentar regresar por objetos personales
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.