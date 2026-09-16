Si pensabas que después del Grito tocaba despertar con un clima tranquilito, tenemos noticias para ti, pues este 16 de septiembre México tendrá un poco de todo.

Habrá lluvias fuertes en varias zonas del país, calorón de hasta 45 grados y hasta una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Golfo de California.

Así que antes de salir a seguir con el festejo patrio, vale la pena tener a la mano el paraguas y también al bloqueador, así que, sin más, este es el clima para hoy 16 de septiembre en México.

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La #DepresiónTropical Quince-E ya es una baja remanente sobre el océano #Pacífico. Los detalles de este sistema, en la imagen pic.twitter.com/cT0PizvoR1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 16, 2026

¿Dónde lloverá más este 16 de septiembre?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias más fuertes se concentrarán principalmente en el oriente, sur y sureste del país.

Se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Sonora, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

También habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Quintana Roo.

En Baja California Sur, Nayarit, Guerrero, Estado de México y Morelos se esperan intervalos de chubascos.

¿Y la CDMX? El pronóstico contempla lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros, así que, si vas a salir, no estaría de más cargar con un paraguas por si Tláloc decide aparecer.

Además, las lluvias fuertes podrían llegar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y hasta granizo; también existe posibilidad de encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

¿Dónde hará más calor el 16 de septiembre?

Ahora viene el otro extremo del pronóstico: mientras en algunas partes habrá lluvia, en otras el calor seguirá haciendo de las suyas.

El SMN prevé temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían alcanzar entre 35 y 40 °C.

Así que sí, mientras unos estarán buscando dónde resguardarse de la lluvia, otros van a estar buscando sombra.

¿Habrá viento fuerte este 16 de septiembre?

También; pues, el pronóstico contempla rachas de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

En otras zonas del país también habrá viento, con rachas de entre 40 y 60 km/h, mientras que en la Ciudad de México y el Estado de México podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h.

Y si tienes planes cerca de la costa, ojo: en el Golfo de Tehuantepec se espera oleaje de 2 a 3 metros de altura.

Durante esta noche habrá #Lluvs fuertes en la región media de #SanLuisPotosí y #Chubascos en el Mante y el sur de #Tamaulipas. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/9KlZAkHTSj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 16, 2026

¿Qué pasará con la zona de baja presión en el Golfo de California?

La zona de baja presión con potencial ciclónico que se formó en el Golfo de California ingresará a Sonora y se irá debilitando poco a poco.

Aun así, mantendrá la posibilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, mientras que su circulación también favorecerá precipitaciones en Baja California Sur y Sinaloa.

Por otro lado, una masa de aire frío avanzará sobre el Golfo de México y ayudará a que bajen las temperaturas en algunas zonas del norte, oriente y centro del país.

De hecho, esta condición marcará el fin de la onda de calor en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, aunque el calor seguirá presente en otras regiones del norte.

Así que ya sabes, ten a la mano el paraguas, bloqueador y mucha atención al cielo, porque este 16 de septiembre el clima viene con todo.

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