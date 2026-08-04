Simulacro Nacional 2026: ¿Cuándo será, a qué hora sonará la alerta sísmica y cuál será la hipótesis?

La cuenta regresiva para el Simulacro Nacional 2026 ya comenzó, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó la fecha, hora y la hipótesis del ejercicio que pondrá a prueba los protocolos de emergencia en todo el país.

Aquí en adn noticias te diremos cuándo sonará la alerta sísmica, qué estados participarán y cuál será el escenario previsto para tu entidad.

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🚨 ¡Ya hay fecha para el Segundo Simulacro Nacional 2026!



Este 19 de septiembre a las 12:00 horas, el Estado de México participará en el ejercicio nacional con la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla, correspondiente a la Zona Centro. pic.twitter.com/WC0lzZZFVS — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) August 4, 2026

¿Cuándo será el Simulacro Nacional 2026?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el próximo sábado 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cuál será la hipótesis del Simulacro Nacional 2026?

Para este ejercicio, la CNPC dividió al país en cinco regiones, cada una con una hipótesis sísmica distinta, con el objetivo de poner a prueba la capacidad de reacción ante diferentes escenarios.

Zona Centro

Será uno de los escenarios de mayor impacto, con un sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla, a una profundidad de 67 kilómetros.

Participarán:

• Ciudad de México

• Estado de México

• Guerrero

• Puebla

• Veracruz

• Hidalgo

• Morelos

• Tlaxcala

• Querétaro

• Guanajuato

• Jalisco

• Michoacán

• Colima

• Nayarit

Zona Noroeste

Se simulará un sismo de magnitud 7.1, con epicentro en Mexicali, Baja California, a 30 kilómetros de profundidad.

Participarán:

• Baja California

• Baja California Sur

• Sonora

• Chihuahua

• Sinaloa

Zona Noreste

La hipótesis contempla un sismo de magnitud 5.1, con epicentro en Allende, Nuevo León, a 10 kilómetros de profundidad.

Participarán:

• Nuevo León

• Coahuila

• Tamaulipas

• Durango

• Zacatecas

• San Luis Potosí

• Aguascalientes

Península de Yucatán

En esta región se simulará un sismo de magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche-Isla Contoy, a 15 kilómetros de profundidad.

Participarán:

• Campeche

• Quintana Roo

• Yucatán

Golfo de Tehuantepec

El escenario contempla un sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas, a 22 kilómetros de profundidad.

Participarán:

• Chiapas

• Oaxaca

• Tabasco

En las instalaciones de la @SGIRPC_CDMX se realizó la "Primera Jornada de Reuniones Interinstitucionales con vías a la preparación del Simulacro Nacional del próximo 19 de septiembre de 2026", con la participación de dependencias locales, federales y ONG's, para establecer las… pic.twitter.com/cKpqoP4CXp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 4, 2026

¿Por qué se realiza el Simulacro Nacional?

El Simulacro Nacional 2026 se lleva a cabo en México desde 2004 como parte de la estrategia para fortalecer la cultura de la prevención y preparar a la población ante una emergencia.

Con el paso de los años, este ejercicio se ha convertido en uno de los más importantes del país, ya que involucra a millones de personas en escuelas, oficinas, hospitales, empresas y espacios públicos para evaluar tiempos de evacuación, rutas de salida y protocolos de actuación.

¿Qué hacer durante el Simulacro Nacional 2026?

Aunque se trata de un ejercicio preventivo, las autoridades recomiendan participar como si se tratara de una emergencia real.

Entre las principales recomendaciones están:

• Mantener la calma.

• Suspender las actividades que estés realizando.

• Evacuar siguiendo las rutas de emergencia.

• No correr, no gritar y no empujar.

• No utilizar elevadores.

• Dirigirte al punto de reunión establecido.

• Atender en todo momento las indicaciones de brigadistas y personal de Protección Civil.

¿Por qué tiembla tanto en México?

México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a que se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor movimiento tectónico del planeta.

El territorio nacional está asentado sobre cinco placas tectónicas: Norteamericana, Pacífico, Cocos, Caribe y Rivera.

El constante movimiento entre ellas provoca miles de sismos cada año, aunque la mayoría son imperceptibles para la población.

¿Cuántos sismos ocurren al año en México?

De acuerdo con información de Protección Civil, en México se registran más de 90 sismos con magnitud superior a 4.0 cada año, una cifra que refleja la intensa actividad tectónica del país.

Por su parte, el Servicio Geológico Mexicano señala que, en promedio, cada diez años ocurre un sismo de magnitud 7.5 o mayor, mientras que aproximadamente cada cuatro años se presentan varios movimientos superiores a magnitud 6.5.

¿Cuáles son los estados donde más tiembla en México?

Las entidades con mayor actividad sísmica son:

• Chiapas

• Oaxaca

• Guerrero

• Michoacán

• Colima

• Jalisco

Estas regiones concentran gran parte de los movimientos telúricos debido al contacto entre las placas de Cocos y Rivera con la placa Norteamericana.

Aunque la Ciudad de México no se encuentra sobre una zona de alta sismicidad, es considerada una de las más vulnerables del país debido a que gran parte de la capital fue construida sobre el antiguo lecho del Lago de Texcoco, condición que amplifica las ondas sísmicas.

El Simulacro Nacional 2026 representa una oportunidad para que millones de personas refuercen sus conocimientos sobre cómo actuar durante una emergencia.

La coordinadora nacional de Protección Civil, @laualzua, presentó los detalles del Segundo Simulacro Nacional 2026 en conferencia de prensa, acompañada por @IGeofisicaUNAM, @SismologicoMX, @cires_ac y @cenapred.



El ejercicio se realizará el próximo 19 de septiembre a las 12:00… pic.twitter.com/61dvnPHYA7 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 4, 2026

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