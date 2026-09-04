Llegó septiembre y millones de mexicanos ya saben lo que significa escuchar dos palabras: “Alerta Sísmica”, sí, esa frase acompañada por un sonido que apenas empieza y hace que uno levante la cabeza para pensar: “¿ya está temblando?”.

La famosa Alerta Sísmica se ha convertido en parte de la vida cotidiana en México y cada 19 de septiembre vuelve a cobrar protagonismo con los simulacros.

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Este año, el Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Pero mientras nos preparamos para escuchar otra vez ese sonido, hay una pregunta que quizá nunca te habías hecho: ¿quién creó la Alerta Sísmica, cuándo comenzó a funcionar y por qué se decidió desarrollar un sistema capaz de avisarnos que un sismo ya comenzó?

Aquí en adn noticias, tu sitio de confianza te contamos la historia detrás de ese sonido que prácticamente todos reconocemos.

La estación sensora El Veinte, del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, opera las 24 horas para

detectar los primeros movimientos de un sismo.#SASMEX #alertatemprana #AlertaSísmica #tecnología #Ingeniería pic.twitter.com/JSYozeKIqy — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) August 31, 2026

¿Quién creó la Alerta Sísmica en México?

La Alerta Sísmica no fue inventada por una sola persona, ya que su desarrollo comenzó a partir del trabajo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) y de especialistas que buscaron una forma de alertar a la población después del terremoto de 1985.

Uno de los nombres fundamentales en esta historia es el del ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, quien ha estado al frente del desarrollo del sistema y actualmente es director general del CIRES.

De hecho, fue uno de los especialistas que acompañó a Protección Civil durante la presentación del Segundo Simulacro Nacional 2026.

La misión era clara, aunque llevarla a la práctica no era nada sencillo: detectar un sismo cuando comienza y aprovechar los segundos de diferencia entre la llegada de las ondas sísmicas y la transmisión de la información para enviar un aviso a las zonas que todavía no reciben el movimiento más fuerte.

Y sí, esos segundos pueden ser muy valiosos.

¿Cuándo se creó la Alerta Sísmica?

La historia de la Alerta Sísmica está directamente relacionada con el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que dejó una enorme huella en México y evidenció la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención ante sismos.

A partir de ese momento comenzó el desarrollo de un sistema de alerta para la Ciudad de México; el sistema inició operaciones en 1991, con sensores instalados inicialmente en la costa de Guerrero.

Con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, conocido como SASMEX, pero faltaba algo que hoy resulta imposible separar de la alerta: su sonido.

¿Cuándo se creó el sonido de la Alerta Sísmica?

El sonido oficial que todos conocemos también tiene una fecha de nacimiento, 1993; de acuerdo con el CIRES, ese año se diseñó la señal oficial de alerta sísmica con un objetivo muy específico: que fuera única e inconfundible frente a otros sonidos utilizados para emergencias.

Desde entonces, esa señal comenzó a formar parte de la cultura de prevención en México, primero se difundió mediante estaciones de radio y televisión, además de otros sistemas de comunicación, y posteriormente llegó a los altoparlantes de la Ciudad de México.

Un momento clave ocurrió el 19 de septiembre de 2015, cuando el sonido oficial del SASMEX comenzó a escucharse a través de los altoparlantes de la Ciudad de México administrados por el entonces C5.

Así que sí, ese sonido que probablemente podrías reconocer incluso con los ojos cerrados tiene más de tres décadas de historia.

El SASMEX activa también avisos de alerta en equipos celulares utilizando tecnología Cell – Broadcast.

Este servicio se logró gracias al liderazgo de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal, al C5 de la CDMX y a los esfuerzos de las compañías de… pic.twitter.com/Zh2ONPqLGf — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) August 26, 2026

¿Para qué se creó la Alerta Sísmica?

El SASMEX utiliza sensores instalados en zonas de peligro sísmico para detectar el movimiento de un sismo; cuando se cumplen determinados criterios, el sistema puede emitir un aviso hacia las ciudades que podrían recibir efectos fuertes.

El tiempo de oportunidad no siempre es el mismo, ya que depende, entre otros factores, de dónde comienza el sismo y de la distancia que existe entre el punto de origen y la población que recibirá el aviso.

El CIRES señala que el SASMEX puede proporcionar aproximadamente entre 20 y 120 segundos de tiempo de oportunidad , dependiendo de las características del evento y de la distancia.

Y aquí hay que aclarar algo importante: la Alerta Sísmica no predice terremotos, pues el sistema no sabe que un sismo ocurrirá antes de que comience.

Primero detecta el movimiento y, con la información que obtiene de sus sensores, determina si se cumplen las condiciones para emitir un aviso.

En otras palabras, no es una bola de cristal sísmica, es un sistema de detección y alertamiento que busca aprovechar la diferencia de velocidad entre las ondas sísmicas y la transmisión de la información.

¿Sonará la Alerta Sísmica el 19 de septiembre de 2026?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México; el ejercicio contempla cinco hipótesis sísmicas distribuidas en diferentes regiones del país.

El escenario principal para la zona centro plantea un sismo hipotético de magnitud 7.7, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla, a una profundidad de 67 kilómetros.

Este escenario contempla 14 entidades federativas, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero y Tlaxcala.

Pero no será el único escenario. El simulacro también contempla:

• Zona Noroeste: magnitud 7.1, con epicentro cerca de Mexicali, Baja California.

• Zona Noreste: magnitud 5.2, con epicentro cerca de Allende, Nuevo León.

• Península de Yucatán: magnitud 7.0, con epicentro al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo.

• Golfo de Tehuantepec: magnitud 7.6, con epicentro al suroeste de Tonalá, Chiapas.

La selección de estos escenarios busca poner a prueba la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones de acuerdo con los riesgos de cada región.

El receptor primario SASPER fue el primer sistema para diseminar el aviso de alerta sísmica del SASMEX a la población.https://t.co/3lfHIJkb0F pic.twitter.com/6r0PMDqb5d — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) August 26, 2026

¿Por qué es importante el simulacro del 19 de septiembre?

Porque escuchar la Alerta Sísmica durante un simulacro no significa que esté ocurriendo un terremoto; justamente de eso se trata el ejercicio: practicar antes de que llegue una emergencia real.

Protección Civil recomienda aprovechar el simulacro para identificar rutas de evacuación, puntos de reunión y zonas de menor riesgo, además de revisar los protocolos de cada inmueble.

Y aunque para muchos el sonido de la alerta ya es prácticamente inconfundible, reconocerlo es apenas el primer paso, lo importante es saber cómo actuar cuando comienza.

Así que la próxima vez que escuches el famoso “Alerta Sísmica”, recuerda que detrás de esos segundos de aviso hay más de tres décadas de investigación, sensores y tecnología.

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