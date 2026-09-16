Incendio consume fábrica de aceites en Acolman, Edomex; más de 20 personas fueron desalojadas en pleno 16 de septiembre

Desde las primeras horas de este miércoles 16 de septiembre, bomberos se encuentra en la colonia El Faro, en el municipio de Acolman, Estado de México (Edomex), sofocando un incendio en una fábrica de aceite.

Los primeros reporten apuntan a que más de 20 personas fueron desalojadas de sus domicilios por riesgo a un percance mayor, todo esto en plenas Fiestas Patrias.

🚒🔥 #Importante |Bomberos trabajan tras incendio en Acolman



Tras el incendio registrado esta madrugada en una fábrica de aceites, bomberos realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros pic.twitter.com/0xcs7lDizD — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 16, 2026

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¿Qué inició el fuego en una fábrica de Acolman, Edomex?

De acuerdo a la información de los bomberos en la zona, el incendio comenzó a las 03:00 horas (tiempo local) dentro de la empresa que no sólo tenía aceites, sino otros químicos, situación que avivó las llamas con el pasar del tiempo.

Elementos de Protección Civil, bomberos, así como policías municipales se encuentran en la zona, desde las primeras horas del día, con el fin de ayudar a la ciudadanía y contralar las llamas, razón por la que desalojaron a los vecinos.

La preocupación en la zona aumentó, debido a que el domicilio es cercano a la carretera Texcoco-Lechería y Real del Valle, es decir, un punto por el que atraviesan miles de personas a diario, esto sin importar si es día festivo.

Saldo blanco tras incendio en Acolman, Edomex, este 16 de septiembre

La policía del Edomex, elementos de la Guardia Nacional y de la Cruz Roja informan que no hay personas heridas ni fallecidas; sin embargo, siguen investigando qué fue lo que provocó el incendio de esta madrugada.

Y es que las llamas fueron captas en video, ya que junto con la columna de humo de varios metros, todo lo acontecido se pudo ver desde otros puntos de la zona, volviéndose viral las imágenes del siniestro.

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