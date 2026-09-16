Así se vivió el Desfile Militar 2026 en CDMX: familias conmemoran el 216 aniversario del Inicio de la Independencia

Cientos de familias abarrotaron las principales avenidas de la Ciudad de México (CDMX) para ver, desde primera fila, el tradicional Desfile Militar que conmemora el 216 Aniversario del Inicio de la lucha de Independencia.

El evento inició este miércoles 16 de septiembre con la izamiento de la Bandera de México en la plancha del Zócalo capitalino, posteriormente los titulares de la Secretaría de la Defensa y de la Marina ofrecieron unas palabras donde aseguraron que los elementos defienden la soberanía y la seguridad de todos los mexicanos.

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Elementos de las Fuerzas Armadas llegan de madrugada para el Desfile Militar 2026

Desde las primeras horas del día, elementos de las Fuerzas Armadas se dieron cita en el primer cuadro de la capital mexicana, por lo que iniciaron los cierres a la circulación.

Una vez iniciado el Desfile Militar, el recorrido de las Fuerzas Armadas inició en el Zócalo, siguió por la calle 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Juárez y posteriormente llegó a Paseo de la Reforma para terminar en Campo Marte.

Más de 99 aeronaves sobrevolaron la CDMX este 16 de septiembre

En el evento participaron 15 mil 400 integrantes de las Fuerzas Armadas, específicamente más de tres mil de la Armada de México, así como más de 12 mil elementos del ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea.

En un hecho que no había ocurrido, por primera vez sobrevolaron 99 aeronaves (entre helicópteros y aviones) de manera simultánea en la Plaza de la Constitución.

El espectáculo estuvo acompañado por 400 caballos, 142 perritos y 26 águilas (mismas que llevaban los alumnos del Heroico Colegio Militar).

Además, marcharon carros temáticos del Plan DN-III-E, así como el de ayuda humanitaria. También algunos cuerpos militares de otros países participaron en el evento.

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