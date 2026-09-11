El detalle en la matrícula de tu auto en Edomex que te dejará sin carro y con una multa de hasta $2.346 en septiembre 2026

Edomex endurece la vigilancia sobre las placas vehiculares y advierte a los conductores que un descuido en la matrícula puede costar hasta $2,346 pesos (20 UMA) y la pérdida temporal del auto. El Reglamento de Tránsito del Estado de México señala que dobleces, micas opacas o matrículas vencidas activan la retención inmediata del vehículo en el corralón.

La medida aplica en septiembre 2026 y busca identificar vehículos con matrículas ilegibles antes de que operen las cámaras de fotomultas. El conductor que ignore el estado de sus placas se arriesga a quedarse sin carro mientras dura el trámite de liberación en el depósito vehicular.

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¿Qué exige el Reglamento de Tránsito del Estado de México en las placas?

El Artículo 17 del Reglamento establece que todo vehículo debe circular debidamente registrado y que los autos particulares deben portar placas vigentes con su calcomanía correspondiente. La fracción I exige el color reglamentario para la circulación restringida por contingencia ambiental, y la fracción III obliga a portar la calcomanía de emisión de contaminantes.

Por otra parte, el Artículo 27 exige que las placas se instalen visibles y sin dobleces, mientras que el Artículo 118, fracciones I y II, ordena la retención inmediata del vehículo cuando falten ambas placas o no coincidan con la tarjeta de circulación.

El Estado de México aplica un control estricto sobre la identificación vehicular. Cualquier placa doblada, con mica opaca o sin la calcomanía correspondiente puede activar una sanción económica y la remisión del auto al depósito.

La autoridad mexiquense verifica estos elementos en retenes y mediante cámaras de fotomultas instaladas en vialidades principales. El Artículo 122, Tabla N, fracciones I, VI y X, fija los montos que corresponden a cada tipo de infracción relacionada con las placas.

Edomex aplica multas de 16 a 20 UMA por placas dobladas, opacas o vencidas. (Semovi)

Los agentes de tránsito documentan la infracción en el lugar y trasladan el vehículo al corralón más cercano. El propietario debe presentar la documentación en regla para recuperar el auto y liquidar la multa correspondiente.

¿Cuánto paga un conductor en Edomex por esta infracción?

La multa por placas ilegibles o vencidas en Edomex va de 16 a 20 UMA, es decir, entre $1,876.96 y $2,346.20 pesos. El monto exacto depende del criterio del agente y de la gravedad de la infracción detectada.

Además del pago, el conductor enfrenta la retención del vehículo mientras dura el proceso de liberación en el depósito. El trámite exige la corrección de la falta antes de recuperar el auto.

El Reglamento de Tránsito del Estado de México no exime a ningún tipo de vehículo particular de esta revisión. La recomendación de las autoridades es revisar el estado físico de las placas antes de circular en septiembre 2026.

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