Edgar Mauricio Portillo, abogado: “La Ley de Voluntad Anticipada le permite a un paciente terminal decidir si continuar o no, pero se deben cumplir estos requisitos”

La medicina busca prolongar la vida y ofrecer alternativas para recuperar o mantener la salud. Sin embargo, ante una enfermedad terminal, algunos tratamientos pueden extender un proceso irreversible sin representar una posibilidad real de recuperación, una situación relacionada con la obstinación terapéutica que contempla la legislación del Estado de México.

En este contexto, Edgar Mauricio Portillo, abogado y especialista en derecho administrativo y fiscal, explicó que la Ley de Voluntad Anticipada permite que el paciente deje establecida su decisión sobre determinados tratamientos médicos y que esta sea respetada cuando ya no pueda expresarla por sí mismo.

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¿Qué permite decidir la Ley de Voluntad Anticipada?

A través de un video, del canal de YouTube Miércoles de Especialistas SENETO Nefrología, Portillo señaló que una persona puede establecer qué tratamientos, medios o procedimientos médicos desea aceptar o rechazar cuando llegue a una situación terminal.

La finalidad es respetar su decisión y evitar intervenciones que prolonguen de forma innecesaria el proceso de morir. La legislación del Estado de México también contempla los cuidados paliativos, por lo que rechazar determinados tratamientos no significa suspender la atención médica.

Para Portillo, uno de los puntos centrales es que la decisión pertenece al paciente y no debe depender únicamente de lo que sus familiares decidan cuando él ya no pueda comunicarse.

El diagnóstico médico es el candado para aplicar la voluntad anticipada

Portillo destacó que la voluntad anticipada está vinculada con los casos de enfermedad terminal. La Secretaría de Salud del Estado de México señala que este mecanismo permite decidir sobre los tratamientos que una persona desea recibir cuando se encuentra ante una enfermedad en etapa terminal.

Para aplicar la voluntad anticipada en una persona que se encuentra en fase terminal debe existir la valoración médica correspondiente que acredite esa condición. De esta forma, la decisión no puede aplicarse ante cualquier enfermedad ni por la sola petición del paciente o sus familiares.

La ley también distingue entre dejar establecida previamente la voluntad y el momento en que esta puede hacerse efectiva. Por ello, contempla tanto la Escritura de Voluntad Anticipada ante notario como el Acta de Voluntad Anticipada en instituciones de salud.

¿Cuáles son los requisitos?

Portillo explicó que no basta con comunicar verbalmente a la familia qué decisiones se quieren tomar. La voluntad debe formalizarse mediante los mecanismos previstos por la legislación.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Expresar la voluntad de manera libre, consciente e informada

Formalizarla mediante la escritura o el acta correspondiente

Designar a la persona que fungirá como representante

Cumplir las formalidades establecidas para la modalidad elegida

Para su aplicación en una situación terminal, contar con la valoración médica correspondiente

La ley ya está vigente en el Estado de México

La Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México se encuentra vigente y cuenta con un reglamento para su aplicación. La Secretaría de Salud estatal mantiene información sobre el procedimiento y las instancias encargadas de orientar a quienes desean formalizar su voluntad.

Así, como explica Portillo, la voluntad anticipada permite que una persona deje constancia de sus decisiones sobre determinados tratamientos, pero su aplicación está sujeta a las condiciones médicas y legales que establece el Estado de México.

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