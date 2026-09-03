¡No te quedes sin ella! Así tramitas tu licencia de conducir en Nuevo León este septiembre: requisitos y costo

El Instituto de Control Vehicular de Nuevo León confirmó los documentos que todo automovilista necesita para obtener la licencia de conducir este mes. La identificación oficial vigente, la CURP y el comprobante de domicilio encabezan la lista de exigencias, junto con la autorización municipal que respalda el pago de derechos correspondiente.

El trámite conserva dos opciones de vigencia disponibles para los conductores de la entidad: uno de ellos inferior a los $1,000 pesos y otro superior a ese monto con una mayor durabilidad.

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¿Cuáles son los requisitos para la licencia de conducir en Nuevo León?

El Instituto de Control Vehicular solicita siete documentos en original y sin copias para procesar la licencia de conducir en Nuevo León. La identificación oficial vigente funciona como el requisito central del trámite, y admite tanto credencial como pasaporte, o credencial escolar cuando se trata de menores en proceso de licencia provisional.

Identificación oficial vigente: credencial o pasaporte (se acepta credencial escolar para menores en trámite de licencia provisional)

CURP

Comprobante de domicilio

Autorización municipal con comprobante de pago de derechos, por 3 o 5 años de vigencia

Forma migratoria vigente: exclusivo para personas extranjeras

Carta de identidad: exclusivo para menores de edad sin identificación con fotografía

Licencia de conducir de otro estado: exclusivo para quienes tramitan el cambio de entidad

La autorización municipal resulta indispensable para avanzar con la solicitud, ya que certifica el pago de derechos según la vigencia elegida. Los extranjeros deben sumar su forma migratoria vigente, mientras que los menores de edad sin fotografía en su identificación necesitan una carta de identidad adicional.

La licencia de tres años cuesta 938 pesos en Nuevo León. (Getty Images | ICV)

Nuevo León mantiene este mismo listado de documentos tanto para quienes tramitan la licencia por primera vez como para quienes ya cuentan con una licencia de otro estado. El Instituto de Control Vehicular revisa cada expediente antes de autorizar la emisión, por lo que recomienda presentar todos los documentos completos desde el primer intento.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Nuevo León?

El costo de la licencia de conducir en Nuevo León depende directamente de la vigencia que el conductor seleccione al momento del trámite. La opción de tres años tiene un valor de 938 pesos, mientras que la de cinco años alcanza los mil 408 pesos.

Ambos montos aplican por igual para quienes tramitan el documento por primera vez y para quienes gestionan una renovación. El Instituto de Control Vehicular no distingue tarifas entre trámite inicial y refrendo, siempre que la vigencia solicitada sea la misma.

Los automovilistas pueden acudir directamente a las delegaciones del Instituto de Control Vehicular para cubrir el pago y concluir el proceso. El horario de atención corre de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, y conviene reservar tiempo suficiente para completar el trámite sin contratiempos.

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