Se eleva la cifra de muertos por explosión en taquería de Álvaro Obregón

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó que aumentó el número de personas fallecidas por la explosión registrada en un puesto de comida en la alcaldía Álvaro Obregón.

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Aumenta cifra de muertos por explosión en CDMX

De acuerdo con el reporte de las autoridades, han muerto dos personas y otras 14 se encuentran lesionadas por la explosión en el puesto de comida ubicado en la colonia Olivar del Conde Primera Sección.

Según las primeras diligencias, la taquería ubicada en Avenida Alta Tensión y Jacintos en la colonia Minas de Cristo fue el centro de la explosión debido a la fuga de un tanque de 30 litros de gas licuado.

Mantenemos en curso la investigación por la explosión registrada el 11 de septiembre en un puesto de comida en la alcaldía Álvaro Obregón.



Personal ministerial, pericial y de la @PDI_FGJCDMX trabaja para determinar el origen y las causas de la explosión. Al mismo tiempo,… pic.twitter.com/Vr4Q8KotBd — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 12, 2026

¿Dónde están hospitalizadas las personas lesionadas?

El alcalde de Álvaro Obregón dio a conocer la lista de personas lesionadas y dónde se encuentran hospitalizados:

ISSSTE Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutierrez”

• Irma Pérez Salazar, 48 años

•Dorian Alexander Hernández Martínez, 20 años

•Jose Francisco Estrada Gómez, 20 años

•Amalia Sánchez Secundino, 63 años

•Alberto López

•Pérez Brayan

Hospital Enrique Cabrera

• Karla Jazmin Amezquita García, 27 años

• Geovanni López Pérez, 25 años

• Ulises García Sámano, 30 años

• López González María del Ángel, 77 años

• Guadalupe Sánchez Secundino, 51 años

Hospital General Dr. Ruben Leñero

•Iván Hernández Moreno, 45 años

Listado de personas lesionadas.



🟡 ISSSTE Hospital General "Dr. Fernando Quiroz Gutierrez"



• Irma Pérez Salazar, 48 años

•Dorian Alexander Hernández Martínez, 20 años

•Jose Francisco Estrada Gómez, 20 años

•Amalia Sánchez Secundino, 63 años

•Alberto López

•Pérez Brayan… — Javier López Casarín 💥🚀 (@LopezCasarinJ) September 12, 2026

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