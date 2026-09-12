Beca Pasos Gigantes 2026: Pasos para que alumnos desde preescolar y hasta universidad reciban 2 mil pesos

Está abierta la convocatoria para la “Beca Pasos Gigantes 2026”, que contempla más de 20 mil becas para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad.

“Este es un reconocimiento al esfuerzo que hacen todos los días, hijos y papás… Nosotros creemos en la cultura del esfuerzo. Creemos que los niños pueden llegar muy alto y tener grandes beneficios”, dijo Mónica Bañuelos, coordinadora de Becas y Financiamiento Académico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

El registro para la convocatoria correspondiente al segundo semestre de 2026 estará disponible hasta el 15 de septiembre, por lo que aquí te decimos cómo hacerlo.

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¿Qué requisitos se piden para la Beca Pasos Gigantes 2026?

Se debe cumplir con los criterios académicos y administrativos establecidos para cada modalidad.

Entre los requisitos se encuentran tener un promedio mínimo de 8.0, no adeudar asignaturas y no recibir otro apoyo económico o beca otorgada por el organismo.

¿Cuánto da la Beca Pasos Gigantes y quiénes pueden solicitarla?

La Beca Pasos Gigantes consiste en un apoyo económico de $2.000 pesos, correspondiente al ejercicio fiscal 2026. El monto se entrega en una sola exhibición, por lo que no se trata de un depósito mensual. La entrega del recurso se realiza mediante depósito bancario o tarjeta Soluciones a nombre del padre, madre o tutor registrado.

¿Cómo hacer el registro de la la Beca Pasos Gigantes?

Este proceso debe realizarse en línea y es indispensable contar con una cuenta de Llave MX o “Expediente Digital” (de los estudiantes), que es una plataforma digital que reúne información de los habitantes del estado de Aguascalientes.

En caso de que no cuentes con tu Expediente Digital, puedes realizarlo en el siguiente enlace: https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/expediente/ui/ciudadano/Login.aspx

Posteriormente se deben cargar todos los documentos solicitados en formato PDF. La convocatoria advierte que, si la documentación no es legible o presenta alteraciones, la solicitud puede ser rechazada.

Revisar que los datos y documentos sean correctos, y enviar la solicitud dentro del periodo establecido.

Para recibir orientación sobre el proceso, también está disponible el teléfono 449 438 27 58 y la línea 070.

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