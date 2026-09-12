Fiestas Patrias 2026 por estado: lista de artistas confirmados para el 15 de septiembre en Monterrey, Guadalajara y Puebla

Las Fiestas Patrias de 2026 ya tienen parte de su cartelera definida en algunas de las principales ciudades del país. Y es que de acuerdo con gobiernos locales, para la noche del 15 de septiembre, Monterrey, Guadalajara y Puebla preparan celebraciones con conciertos gratuitos y distintos espectáculos para acompañar el Grito de Independencia.

Entre los artistas confirmados se encuentra Grupo Frontera, quien engalanará la noche más mexicana del año en la capital de Jalisco.

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Monterrey: así será la Macrofiesta Mexicana 2026

En Monterrey, el festejo principal se realizará en la Macroplaza, donde el Gobierno de Nuevo León prepara la Macrofiesta Mexicana 2026. La cartelera contempla diferentes propuestas de música norteña, cumbia y folclor para acompañar la celebración del 15 de septiembre.

Los artistas y agrupaciones anunciados son:

Palomazo Norteño

Volver a la Cumbia

Norteñazo

Grupo Folklórico Fandangos de México

La celebración se realizará en la Macroplaza de Monterrey y forma parte de las actividades preparadas por el gobierno estatal para conmemorar las Fiestas Patrias.

Además del programa musical, la noche incluirá la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, por lo que se espera una concentración importante de personas en el primer cuadro de la ciudad.

¡Que vuele el Palomino en la MacroFiesta Mexicana! 🎶🎷



Este 15 de septiembre prepárate para cantar a todo pulmón con El Palomazo Norteño y disfrutar de estas grandes leyendas de la música norteña. 🤠🎤 pic.twitter.com/CvYDTHeQC8 — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) September 8, 2026

Guadalajara: Grupo Frontera encabezará el festejo

En Guadalajara, el principal atractivo musical será Grupo Frontera, que ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de la Liberación, en el Centro Histórico.

Las actividades comenzarán desde la tarde del 15 de septiembre y continuarán durante la noche con la ceremonia del Grito y el concierto de la agrupación de música regional mexicana.

El Gobierno de Jalisco prevé una asistencia de alrededor de 50 mil personas en la zona del Centro Histórico. Por ello, también se prepara un operativo especial de seguridad y servicios para quienes acudan a la celebración.

¡Grupo Frontera pondrá a cantar a Guadalajara el próximo 15 de septiembre! 🇲🇽🎶



Una de las agrupaciones más queridas de la música regional mexicana llegará para celebrar con nosotros esta fecha tan especial, que nos une como país y como comunidad.



Las y los esperamos para… pic.twitter.com/sNyF5Nu4wn — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) August 27, 2026

Puebla: Gloria Trevi dará el concierto principal

En Puebla, la celebración del 15 de septiembre se presentará nuevamente en el Zócalo de la capital, donde se concentrarán el Grito de Independencia y el espectáculo musical.

La artista principal será Gloria Trevi, quien ofrecerá un concierto gratuito como parte de los festejos patrios. El escenario se instalará frente al Palacio Municipal para la celebración.

El Gobierno de Puebla también contempla la instalación de pantallas en distintos puntos del Centro Histórico para que las personas que no logren ubicarse frente al escenario puedan seguir parte de la celebración.

Mérida, Toluca, León y Dolores Hidalgo también tendrán conciertos

Además de las principales capitales del país, otras ciudades ya tienen artistas anunciados para la noche del 15 de septiembre de 2026:

Mérida, Yucatán: La Adictiva se presentará en la Plaza Grande como parte de los festejos por el Grito de Independencia.

se presentará en la Plaza Grande como parte de los festejos por el Grito de Independencia. Toluca, Estado de México: María José, Germán Montero y Aarón y su Grupo Ilusión estarán en la Plaza de los Mártires, donde las actividades comenzarán desde las 17:30 horas.

estarán en la Plaza de los Mártires, donde las actividades comenzarán desde las 17:30 horas. León, Guanajuato: Alicia Villarreal encabezará el concierto en la Plaza Principal después de la ceremonia del Grito.

encabezará el concierto en la Plaza Principal después de la ceremonia del Grito. Dolores Hidalgo, Guanajuato: Jorge Medina y Josi Cuén serán parte de la celebración en esta ciudad, reconocida como Cuna de la Independencia Nacional.

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